Beyaz Saray’da civarında çatışma! Şüpheli polis ekiplerine ateş açtı

Orta Doğu'daki gerilimin geleceğine ilişkin kritik toplantı için ABD Başkanı ve heyeti Beyaz Saray'da bir araya gelirken, Beyaz Saray çevresinden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Şüpheli bir şahsın, Beyaz Saray'da görev yapan polis ekiplerine yaklaşarak ateş açtığı; karşılık veren güvenlik güçleri tarafından vurulan şüphelinin yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Basın mensuplarından biri, "Sanki onlarca silah sesi gibiydi. Bize basın brifing odasına koşmamız söylendi ve şu anda oradayız." ifadelerini kullanırken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyulmasının ardından bölgede güvenlik alarmı verildi. Gizli Servis'in Beyaz Saray'daki gazetecileri hızla basın odasına aldığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi sevk edildi. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, olay sırasında Başkan Donald Trump ve üst düzey güvenlik ekibinin Durum Odası'nda İran gündemiyle toplandığını belirterek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

KRİTİK TOPLANTI SIRASINDA SİLAH SESLERİ

"Şu anda Beyaz Saray'a doğru gidiyorum. Beyaz Saray çevresinde bir çatışma yaşanmış. Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis, Beyaz Saray içerisindeki muhabirleri basın odasına aldı. Ben de Pentagon civarındayım ve bölgeye ulaşmaya çalışıyorum.

Başkan Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekipleri Durum Odası'nda toplantı halindeyken dışarıdan silah seslerinin gelmesi dikkat çekici. Görüntülerde bir muhabir arkadaşımızın silah sesleri üzerine saklandığını görüyoruz.

"TRUMP'A MESAJ MI VERİLİYOR?"

Başkan Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown ve CIA Direktörü John Ratcliffe gibi üst düzey isimler toplantıdayken silah seslerinin duyulması soru işaretlerini artırıyor.

Acaba Donald Trump ve ekibine bir mesaj mı veriliyor? Netanyahu ve ekibinin, ayrıca Amerika'daki İsrail yanlısı bazı çevrelerin bu süreçten ciddi şekilde rahatsız olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Eğer bu Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimiyse, dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor demektir.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİ KAPATILDI

Şu anda Beyaz Saray'a çok yaklaştım. Sürekli siren sesleri duyuluyor ve bölgeye çok sayıda polis aracı sevk ediliyor. Constitution Avenue üzerindeyim, Beyaz Saray sağ tarafımda. Birazdan kuzey kapısının bulunduğu 17. Cadde'ye ulaşacağım.

Evet, ileride çok sayıda polis ve gizli servis aracı görülüyor. Donald Trump İran konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını söylüyor denildiği anda silah sesleri duyuluyor. Ardından kameramanın 'Hemen aşağı yat' diye uyardığını duyuyoruz.

Bölgeyi tamamen kapatmışlar. Şimdi aracımı uygun bir yere park edip bölgeye geçmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle Beyaz Saray muhabiri kimliğimi göstererek içeri geçebileceğim."