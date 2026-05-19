Trump'ın ardından Putin Çin'de: Küresel dengeler değişiyor

Çin yönetiminin Putin için hazırladığı resmi programın son derece kapsamlı olduğu, askeri protokol ve devlet törenlerinin ön planda tutulduğu ifade ediliyor.

Mehmet Zeyrek, "Yarın sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda yine askeri manga eşliğinde Şi Cinping 'le buluşmaya gidecek ve burada yine dostane görüntüler gelmesini bekliyoruz" sözleriyle törenin detaylarını paylaştı.

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından birinin ise yarın sabah gerçekleşmesi bekleniyor.

Putin'in Çin ziyaretinin sıradan bir diplomatik temas değil, doğrudan küresel güç dengelerine mesaj veren üst düzey bir devlet ziyareti olarak planlandığı belirtiliyor.

Mehmet Zeyrek, "İlerleyen saatlerde artık Putin'in Pekin'e gelmesini, uçağının inmesini bekliyoruz. Resmi bir devlet ziyareti olacak ve görkemli bir törenle karşılanacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti. O ziyaret dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, aradan yalnızca dört gün geçmesinin ardından bu kez Rusya lideri Vladimir Putin'in Pekin'e gitmesi dikkatleri yeniden Çin'in üzerine çekti.

Bu açıklama, özellikle Tayvan, Ukrayna ve Asya-Pasifik hattındaki gerilimler açısından dikkat çekici bulundu.

Mehmet Zeyrek, "Putin, Rusya ve Çin'in egemenlik ve devlet bütünlüğünün korunması gibi her iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeye kararlı olduklarını söyledi" ifadeleriyle kritik mesajın altını çizdi.

Rus lider, egemenlik ve devlet bütünlüğünün korunması gibi iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Moskova ile Pekin'in birbirini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Putin'in açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Rusya ile Çin'in stratejik dayanışması oldu.

Bu sözler yalnızca diplomatik nezaket olarak değil, Washington'a verilen güçlü bir jeopolitik mesaj olarak değerlendiriliyor.

Putin, Şi Cinping 'den "uzun zamandır tanıdığım en iyi dostum" şeklinde bahsederek iki lider arasındaki kişisel ilişkinin stratejik boyutuna dikkat çekti.

Çin gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini günlerce manşetten gördü. (AFP)

25 YILLIK ANLAŞMAYA VURGU

Putin, Çin ile Rusya arasındaki "iyi dostluk ve komşuluk işbirliği anlaşmasının" 25. yıldönümüne de özel vurgu yaptı.

Rus lider, iki ülke arasında düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve liderler düzeyindeki temasların stratejik ilişkilerin gelişmesinde hayati rol oynadığını ifade etti.

Mehmet Zeyrek, "Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve en üst düzey görüşmelerin iki ülke arasındaki sınır tanımaz potansiyeli ortaya çıkarmada hayati bir rol oynadığını vurguladı" sözleriyle sürecin önemini anlattı.

"KÜRESEL BARIŞ İÇİN DENGELEYİCİ GÜÇ"

Putin'in açıklamalarında yalnızca ikili ilişkiler değil, küresel sistem mesajı da dikkat çekti.

Rus lider, Moskova ile Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin dünya dengeleri açısından kritik olduğunu savundu.

Mehmet Zeyrek, "Rus lider, Moskova ve Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin küresel barış ve evrensel refah için önemli bir dengeleyici ve istikrar sağlayıcı unsur olduğunu kaydetti" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Batı merkezli uluslararası sisteme karşı alternatif güç ekseni tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TRUMP ZİYARETİYLE KARŞILAŞTIRMA: "BU KEZ DAHA DA YAKIN GÖRÜNTÜLER GELEBİLİR"

Pekin'de şimdi en çok merak edilen konulardan biri ise Trump ziyaretinde verilen görüntülerle Putin ziyaretinin nasıl karşılaştırılacağı.

Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın Çin ziyaretinde son derece görkemli törenler düzenlenmiş, tarihi mekan ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Şi Cinping 'in Trump'ı kişisel konutunda ağırlaması dünya basınında geniş yer bulmuştu.