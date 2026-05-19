Trump'ın ardından Putin Çin'de: Küresel dengeler değişiyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin üzerinden henüz dört gün geçmişken bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin yoluna çıktı. Kremlin’in duyurduğu 47 sayfalık dev ortak bildiri, “çok kutuplu dünya” vurgusu ve Putin’in Şi Cinping için kullandığı “uzun zamandır tanıdığım en iyi dostum” ifadesi, küresel güç mücadelesinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek’in Pekin’den aktardığı sıcak detaylar, tarihi ziyaretin perde arkasını gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti. O ziyaret dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, aradan yalnızca dört gün geçmesinin ardından bu kez Rusya lideri Vladimir Putin'in Pekin'e gitmesi dikkatleri yeniden Çin'in üzerine çekti.
Dünya siyasetinin merkezine oturan ziyaret kapsamında Putin'in saatler içerisinde Pekin'e ulaşması bekleniyor. Çin'in başkentinde hazırlıklar sürerken, gözler iki liderin vereceği mesajlara çevrildi.
PEKİN'DE GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI
A Haber canlı yayınına bağlanan Mehmet Zeyrek, Pekin saatiyle öğlen 12'nin yaşandığını ve Çin'in artık Putin'in gelişine odaklandığını aktardı.
Mehmet Zeyrek, "İlerleyen saatlerde artık Putin'in Pekin'e gelmesini, uçağının inmesini bekliyoruz. Resmi bir devlet ziyareti olacak ve görkemli bir törenle karşılanacak" ifadelerini kullandı.
Putin'in Çin ziyaretinin sıradan bir diplomatik temas değil, doğrudan küresel güç dengelerine mesaj veren üst düzey bir devlet ziyareti olarak planlandığı belirtiliyor.
TIANANMEN MEYDANI'NDA KRİTİK BULUŞMA
Ziyaretin en dikkat çekici anlarından birinin ise yarın sabah gerçekleşmesi bekleniyor.
Mehmet Zeyrek, "Yarın sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda yine askeri manga eşliğinde Şi Cinping 'le buluşmaya gidecek ve burada yine dostane görüntüler gelmesini bekliyoruz" sözleriyle törenin detaylarını paylaştı.
Çin yönetiminin Putin için hazırladığı resmi programın son derece kapsamlı olduğu, askeri protokol ve devlet törenlerinin ön planda tutulduğu ifade ediliyor.
PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: "EN İYİ DOSTUM"
Rus lider Vladimir Putin, Çin'e hareket etmeden hemen önce yayımladığı video mesajla dünya kamuoyuna önemli mesajlar verdi.
Putin, Şi Cinping 'den "uzun zamandır tanıdığım en iyi dostum" şeklinde bahsederek iki lider arasındaki kişisel ilişkinin stratejik boyutuna dikkat çekti.
Mehmet Zeyrek, Putin'in mesajına ilişkin, "İki ülke ilişkilerinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi" ifadelerini kullandı.
Bu sözler yalnızca diplomatik nezaket olarak değil, Washington'a verilen güçlü bir jeopolitik mesaj olarak değerlendiriliyor.
"TEMEL ÇIKARLARDA BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMEYE KARARLIYIZ"
Putin'in açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Rusya ile Çin'in stratejik dayanışması oldu.
Rus lider, egemenlik ve devlet bütünlüğünün korunması gibi iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Moskova ile Pekin'in birbirini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Mehmet Zeyrek, "Putin, Rusya ve Çin'in egemenlik ve devlet bütünlüğünün korunması gibi her iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeye kararlı olduklarını söyledi" ifadeleriyle kritik mesajın altını çizdi.
Bu açıklama, özellikle Tayvan, Ukrayna ve Asya-Pasifik hattındaki gerilimler açısından dikkat çekici bulundu.
25 YILLIK ANLAŞMAYA VURGU
Putin, Çin ile Rusya arasındaki "iyi dostluk ve komşuluk işbirliği anlaşmasının" 25. yıldönümüne de özel vurgu yaptı.
Rus lider, iki ülke arasında düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve liderler düzeyindeki temasların stratejik ilişkilerin gelişmesinde hayati rol oynadığını ifade etti.
Mehmet Zeyrek, "Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve en üst düzey görüşmelerin iki ülke arasındaki sınır tanımaz potansiyeli ortaya çıkarmada hayati bir rol oynadığını vurguladı" sözleriyle sürecin önemini anlattı.
"KÜRESEL BARIŞ İÇİN DENGELEYİCİ GÜÇ"
Putin'in açıklamalarında yalnızca ikili ilişkiler değil, küresel sistem mesajı da dikkat çekti.
Rus lider, Moskova ile Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin dünya dengeleri açısından kritik olduğunu savundu.
Mehmet Zeyrek, "Rus lider, Moskova ve Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin küresel barış ve evrensel refah için önemli bir dengeleyici ve istikrar sağlayıcı unsur olduğunu kaydetti" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, Batı merkezli uluslararası sisteme karşı alternatif güç ekseni tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
TRUMP ZİYARETİYLE KARŞILAŞTIRMA: "BU KEZ DAHA DA YAKIN GÖRÜNTÜLER GELEBİLİR"
Pekin'de şimdi en çok merak edilen konulardan biri ise Trump ziyaretinde verilen görüntülerle Putin ziyaretinin nasıl karşılaştırılacağı.
Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın Çin ziyaretinde son derece görkemli törenler düzenlenmiş, tarihi mekan ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Şi Cinping 'in Trump'ı kişisel konutunda ağırlaması dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Bu kez Putin'in ziyaretinin hangi seviyede gerçekleşeceği sorusuna Mehmet Zeyrek, "Üst düzey bekliyoruz açıkçası" yanıtını verdi.
PUTİN VE Şİ'DEN "SAMİMİ" GÖRÜNTÜLER BEKLENTİSİ
Pekin kulislerinde özellikle iki liderin vereceği beden dili mesajları dikkatle takip ediliyor.
Mehmet Zeyrek, "Putin Şi Cinping 'le çok yakın dostane görüntüler veren birisi. Şi Cinping 'le kucaklaşma, sarılma şeklinde çok samimi pozlar veriyorlar" ifadelerini kullandı.
Trump'ın Çin ziyareti öncesinde "Şi Cinping 'le sarılacağım" yönünde açıklamalar yaptığını ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatan Zeyrek, Putin ziyaretinde kameraların önüne daha farklı görüntüler çıkabileceğini söyledi.
Zeyrek, "Trump'ın ziyaretinin hemen akabinde eğer böyle kameralara bir görüntü verilir mi açıkçası merak ediyoruz" şeklinde konuştu.
BEDEN DİLİ VE YÜZ İFADELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Uzmanlar, Pekin'deki zirvede yalnızca verilen resmi mesajların değil, liderlerin beden dili ve yüz ifadelerinin de dünya kamuoyu tarafından dikkatle analiz edileceğini belirtiyor.
Mehmet Zeyrek, "İki liderin bu Pekin'deki ziyaretlerine ilişkin tüm beden dili, yüz ifadeleri elbette ayrıca yakından okunacak" sözleriyle diplomasi sahnesindeki sembollerin önemine dikkat çekti.
Özellikle Trump ziyaretinden sadece dört gün sonra Putin'in ağırlanacak olması, Çin'in küresel denge politikasının da yeniden yorumlanmasına neden oldu.
"TRUMP'LA TİCARET, PUTİN'LE STRATEJİK ORTAKLIK"
Uzmanların değerlendirmelerine göre Pekin yönetimi Trump görüşmesinde ekonomik ilişkileri güvence altına almayı hedefledi.
Ancak Putin ziyaretiyle birlikte daha farklı bir eksende mesaj verilmesi bekleniyor.
Mehmet Zeyrek, uzman yorumlarını aktarırken, "Amerika'yla Trump'la yapılan görüşmede ticari işbirlikleri güvenceye alındı. Rusya'yla yapılacak görüşmede ise stratejik işbirliği ve müttefiklik ilişkilerinin daha da sağlam bir zemine oturtulacağı ve dünyaya küresel istikrarın Asya tarafında konumlandığının mesajı verilecek" ifadelerini kullandı.
Bu değerlendirme, Pekin-Moskova hattının yalnızca ekonomik değil, jeopolitik ve askeri boyutlarıyla da güçlendirilmek istendiğini ortaya koydu.
KREMLİN'DEN "ÇOK KUTUPLU DÜNYA" BİLDİRGESİ
Ziyaretin en kritik başlıklarından biri ise liderlerin imzalayacağı kapsamlı ortak bildiri olacak.
Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Şi Cinping ve Vladimir Putin, "çok kutuplu bir dünyanın kurulması" ve "yeni tip uluslararası ilişkiler" konularını içeren 47 sayfalık ortak bir bildirgeye imza atacak.
Mehmet Zeyrek, "Çok kutuplu bir dünyanın kurulması bildirgesiyle yeni tip uluslararası ilişkiler konulu oldukça kapsamlı 47 sayfalık bir ortak bildiriye liderler imza atacak" sözleriyle tarihi belgeyi duyurdu.
Bu bildirinin, Batı merkezli küresel düzene karşı Moskova-Pekin hattının yeni vizyonunu ortaya koyacağı yorumları yapılıyor.
PUTİN'İN ÇİN'E 25. RESMİ DEVLET ZİYARETİ
Öte yandan Putin'in bu ziyareti aynı zamanda sembolik açıdan da dikkat çekiyor.
Rus liderin Pekin temasları, Çin'e gerçekleştirdiği 25. resmi devlet ziyareti olma özelliğini taşıyor.
Bu detay, iki lider arasındaki ilişkinin sürekliliği ve diplomatik yoğunluğu açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
PEKİN'DE SICAK HAVA, KRİTİK SAATLER
Pekin'de öğleden sonraki saatlere girilirken başkentte yoğun hazırlık dikkat çekiyor.
Mehmet Zeyrek, "Pekin'de artık öğleden sonraki zaman dilimi içerisine girdik. Sıcak bir hava var ve akşam saatlerinde Putin'in uçağı başkent havalimanına inecek. Şimdiden hazırlıkları da görüyoruz" ifadeleriyle son atmosferi aktardı.
Çin'in başkentinde gözler artık Putin'in uçağının piste teker koyacağı ana çevrilmiş durumda.