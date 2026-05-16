Eyfel Kulesi’nden Filistin bayrağı sarkıtıldı! Fransız polisinden skandal gözaltı kararı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı. Yerel kaynaklar, İsrail devletinin kuruluşu ve yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinden edilmesinin yıl dönümü olarak anılan Nakba (Büyük Felaket) Günü'nün 78. yılı kapsamında dün Paris'te düzenlenen protesto sırasında Filistin destekçisi göstericilerin, tarihi yapının birinci katından Filistin bayrağı açtığını bildirdi.

Kaynaklar, eylemin "Extinction Rebellion" adlı çevreci aktivist grup tarafından gerçekleştirildiğini aktarırken, Paris polisi yaptığı açıklamada olayla bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, şüphelilerin koruma altındaki bir alana izinsiz girmeleri gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve bölgedeki İsrail ablukasını protesto etmek amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Madleen" yardım gemisiyle Gazze'ye doğru yola çıkan Rima Hassan, söz konusu gözaltı kararlarını eleştirdi. Hassan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ün ardından Eyfel Kulesi'ne İsrail bayrağının renklerinin yansıtıldığını hatırlatarak, dönemin Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo hakkında herhangi bir gözaltı kararı alınmadığına dikkat çekti.