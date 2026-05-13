Marmaris'ten Gazze hareketliliği! Küresel Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivistle 10 Mayıs'ta Marmaris'e gelen Küresel Sumud Filosu'na ait 38 tekne, eklenecek 16 tekne ile birlikte yarın yeniden denize açılacak.

Küresel Sumud Filosu üyeleri, Marmaris'te yaptıkları basın açıklamasında 16 teknenin daha filoya katıldığını ve 54 tekne ile yeniden yola çıkacaklarını belirtti. (DHA)

Toplantıya GSF Tıbbi Filosu temsilcisi Dr. Imane El Makhloufi, kısa süre önce İsrail'de gözaltına alınıp serbest bırakılan GSF Yürütme Kurulu Üyesi Saif Abukeshek, Rohingya toplumu temsilcisi Ko Tinmaung, İnsan Hakları Avukatı Nathalia Accioly, Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu ve çeşitli uluslararası katılımcılar katıldı. İsrail askerleri tarafından daha önce alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan GSF Yürütme Kurulu Üyesi Thiago Ávila ise toplantıya çevrim içi bağlandı.

"İSRAİL'İN ŞİDDETİ HER SEFERİNDE BİR SEVİYE DAHA ARTIYOR"

Toplantıda konuşan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, Filistin'e yönelik uluslararası dayanışmanın büyüdüğünü belirtip, özellikle Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinin son günlerde daha güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. Mücadeleyi sürdürmek zorunda olduklarını ifade eden Ordu, "İsrail'in şiddeti her seferinde bir seviye daha artıyor. Yaralanan, kötü muameleye uğrayan arkadaşlarımız oldu. Ancak tüm riskleri göze alarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmamanın riski daha büyük bir sorumluluk doğuruyor. Bu nedenle harekete geçmeli ve durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

16 GEMİ DAHA FİLOYA DAHİL OLACAK

Toplantıda Myanmar'dan katılan temsilci de söz alarak, Filistin ile kendi ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri arasında benzerlik bulunduğunu dile getirdi. Filistin meselesinin yalnızca bölgesel değil, uluslararası bir insan hakları sorunu olduğu vurguladı.