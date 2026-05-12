İsrail'den Aksa Tufanı Operasyonu ile bağlantılı mücahitler için idam yasası
Katil İsrail, Ekim 2023’te Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen ve çok sayıda siyonistin rehin alınmasıyla sonuçlanan Aksa Tufanı Operasyonu ile bağlantılı mücahitlere idam cezası verilmesini ve kamuya açık yargılamalar yapılmasını öngören yeni yasayı kabul etti.
BBC'nin haberine göre yeni düzenleme, İsrail Parlamentosu Knesset'te 93 "evet" oyuyla kabul edilirken, oylamada "hayır" oyu çıkmadı. Yasa tasarısının hükümet ve muhalefet milletvekilleri tarafından birlikte sunulması dikkat çekti. Geri kalan 27 milletvekilinin ise oylamaya katılmadığı veya çekimser kaldığı belirtildi.
Muhalefet milletvekili Yulia Malinovsky, "Herkes İsrail devletinin egemen bir devlet olduğunu ve kendisine zarar verenlerden hesap sormayı bildiğini görsün" ifadelerini kullandı.
Malinovsky ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayan yasayı, "Biz bitiş çizgisine ulaştık ancak bu aslında başlangıç çizgisi: Tüm dünyanın izleyeceği tarihi davaların başlangıcı" şeklinde savundu.
İSRAİLLİ İNSAN HAKLARI GRUPLARINDAN TEPKİ İSLAM DÜNYASI SESSİZ
İsrailli insan hakları kuruluşları ise yeni yasaya tepki gösterdi. Gruplar yalnızca idam cezası ilkesine karşı çıkmakla kalmadı, aynı zamanda işkence altında alındığı iddia edilen ifadeler üzerinden "göstermelik davalar" yürütülebileceği uyarısında bulundu. Ancak İslam dünyasından yasaya herhangi bir tepki henüz gelmiş değil.
7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail tarihinin en korkunç günü olarak kayıtlara geçti. Hamas öncülüğündeki İzzeddin El Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa baskınlarına ve Filistinlilerin uğradığı sistematik işkence, tecavüz, işgal ve saldırılara karşılık İsrail'in güneyine operasyon başlattı. Çatışma sırasında 1200 İsrailli hayatını kaybetti. Kadınlar, çocuklar ve yabancı uyruklular dahil 251 kişi de esir alınarak Gazze Şeridi'nde tutuldu.