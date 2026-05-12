İsrail'den Aksa Tufanı Operasyonu ile bağlantılı mücahitler için idam yasası

Muhalefet milletvekili Yulia Malinovsky, " Herkes İsrail devletinin egemen bir devlet olduğunu ve kendisine zarar verenlerden hesap sormayı bildiğini görsün" ifadelerini kullandı.

BBC'nin haberine göre yeni düzenleme, İsrail Parlamentosu Knesset'te 93 "evet" oyuyla kabul edilirken, oylamada "hayır" oyu çıkmadı. Yasa tasarısının hükümet ve muhalefet milletvekilleri tarafından birlikte sunulması dikkat çekti. Geri kalan 27 milletvekilinin ise oylamaya katılmadığı veya çekimser kaldığı belirtildi.

Malinovsky ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayan yasayı, "Biz bitiş çizgisine ulaştık ancak bu aslında başlangıç çizgisi: Tüm dünyanın izleyeceği tarihi davaların başlangıcı" şeklinde savundu.

İSRAİLLİ İNSAN HAKLARI GRUPLARINDAN TEPKİ İSLAM DÜNYASI SESSİZ

İsrailli insan hakları kuruluşları ise yeni yasaya tepki gösterdi. Gruplar yalnızca idam cezası ilkesine karşı çıkmakla kalmadı, aynı zamanda işkence altında alındığı iddia edilen ifadeler üzerinden "göstermelik davalar" yürütülebileceği uyarısında bulundu. Ancak İslam dünyasından yasaya herhangi bir tepki henüz gelmiş değil.