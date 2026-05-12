İsrail'den Aksa Tufanı Operasyonu ile bağlantılı mücahitler için idam yasası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katil İsrail, Ekim 2023’te Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen ve çok sayıda siyonistin rehin alınmasıyla sonuçlanan Aksa Tufanı Operasyonu ile bağlantılı mücahitlere idam cezası verilmesini ve kamuya açık yargılamalar yapılmasını öngören yeni yasayı kabul etti.

BBC'nin haberine göre yeni düzenleme, İsrail Parlamentosu Knesset'te 93 "evet" oyuyla kabul edilirken, oylamada "hayır" oyu çıkmadı. Yasa tasarısının hükümet ve muhalefet milletvekilleri tarafından birlikte sunulması dikkat çekti. Geri kalan 27 milletvekilinin ise oylamaya katılmadığı veya çekimser kaldığı belirtildi.

Muhalefet milletvekili Yulia Malinovsky, "Herkes İsrail devletinin egemen bir devlet olduğunu ve kendisine zarar verenlerden hesap sormayı bildiğini görsün" ifadelerini kullandı.

Malinovsky ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayan yasayı, "Biz bitiş çizgisine ulaştık ancak bu aslında başlangıç çizgisi: Tüm dünyanın izleyeceği tarihi davaların başlangıcı" şeklinde savundu.

İSRAİLLİ İNSAN HAKLARI GRUPLARINDAN TEPKİ İSLAM DÜNYASI SESSİZ

İsrailli insan hakları kuruluşları ise yeni yasaya tepki gösterdi. Gruplar yalnızca idam cezası ilkesine karşı çıkmakla kalmadı, aynı zamanda işkence altında alındığı iddia edilen ifadeler üzerinden "göstermelik davalar" yürütülebileceği uyarısında bulundu. Ancak İslam dünyasından yasaya herhangi bir tepki henüz gelmiş değil.

7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail tarihinin en korkunç günü olarak kayıtlara geçti. Hamas öncülüğündeki İzzeddin El Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa baskınlarına ve Filistinlilerin uğradığı sistematik işkence, tecavüz, işgal ve saldırılara karşılık İsrail'in güneyine operasyon başlattı. Çatışma sırasında 1200 İsrailli hayatını kaybetti. Kadınlar, çocuklar ve yabancı uyruklular dahil 251 kişi de esir alınarak Gazze Şeridi'nde tutuldu.

Bu olayların ardından Gazze'de şimdiye kadarki en ölümcül savaş, soykırım başladı. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'na göre bugüne kadar 72 bin 740 kişi İsrail işgal güçlerince katledildi. Şehit edilenlerin büyük bölümünü çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturdu.

İSRAİL YENİ ÖZEL YARGI SİSTEMİ KURUYOR

İsrail Parlamentosu mart ayında işgal altındakli topraklarını savunan mücahitler için "Teröristler İçin İdam Cezası Yasası"nı kabul etmişti. Ancak bu yasa geriye dönük uygulanmadığı için, 7 Ekim saldırılarını gerçekleştire mücahitler için ayrı bir düzenleme hazırlanması gerektiği belirtildi.

Yasayı destekleyen İsrailli siyasetçiler, yeni düzenlemenin "tarihi öneme sahip" bir yargılama sürecinin önünü açacağını savunuyor. Bazı siyasetçiler bu süreci Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ın yargılanmasına benzetiyor. Yahudi Soykırımı'nın mimarlarından biri olarak görülen Eichmann, 1962 yılında idam edilmiş ve İsrail'de sivil mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan tek kişi olmuştu.

HUKUKSUZ YARGILAMA CANLI YAYINLANACAK

Yeni yasa, saldırılara doğrudan katıldığı iddia edilen mücahitlerin yargılanması için özel bir hukuki çerçeve oluşturuyor. İsrail'de yakalanan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı Nuhba özel kuvvet birimi üyeleri de bu kapsamda yargılanacak.

İSRAİL'İN MEDYA PROPAGANDASI: MÜCAHİTLERE "TERÖRİST" ALGISI

İsrail'in Filistinli mücahitleri asmak için uydurduğu suçlara değinen BBC haberinde şu ifadeleri kullanarak büyük tepki çekti:

"Sanıkların terörizm, cinayet, cinsel şiddet ve soykırım dahil çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalacağı ve bu suçlamaların idam cezası taşıdığı belirtildi. Sanıkların, işgal altındaki Kudüs'te kurulacak özel askeri mahkemede normal ceza davalarından farklı kurallarla yargılanacağı ifade edildi."

Mahkemelerde açılış oturumları, karar anları ve ceza açıklamalarının görüntülenerek özel bir internet sitesi üzerinden yayımlanacağı aktarıldı.

GAZZELİLER RESMİ SUÇLAMA OLMADAN TUTULUYOR

İsrail Hapishane Servisi'nin şu anda "yasadışı savaşçı" olarak tanımlanan 1283 mücahidi resmi suçlama olmadan elinde tuttuğu bildirildi. Bunların büyük çoğunluğunu Gazze'den alınan mücahitlerin oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca az sayıda Gazzelinin İsrail işgal güçlerinin gözetiminde tutulduğu ve 300 ila 400 arasında Gazzelinin de 7 Ekim saldırılarına katıldıkları şüphesiyle ceza sanığı olarak yargılandığı ifade edildi.

KATİL İSRAİL'DEN İFTİRA İTİRAFI GİBİ UYGULAMA: DELİL VE YARGILAMA PROSEDÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK

Yasayı savunanlar, mücahitlerin yargılanma sürecinde askeri mahkemenin normal delil ve yargılama prosedürlerinde bazı değişiklikler yaparak çok büyük ve kritik bir hukuki süreci yönetebileceğini savunuyor. Bunun davaların adilliğini ciddi şekilde etkilemeyeceğini öne sürüyorlar.

Ancak insan hakları kuruluşları buna karşı çıkıyor. Mevcut hukuk prosedürlerinin sanık haklarını korumak için oluşturulduğunu belirten kuruluşlar, bazı duruşmaların sanıklar fiziksel olarak mahkemede bulunmadan yapılabileceğini ifade ediyor.

"İŞKENCEYLE ALINAN İFADELERLE İDAM EDİLEBİLİRLER"

İsrail'de İşkenceye Karşı Kamu Komitesi Direktörü Sari Bashi, "Hükümet koalisyonu üyeleri, kurdukları bu mahkemenin sonucunda toplu infazlar beklediklerini açıkça ortaya koydu" dedi.

Bashi, "7 Ekim suçlarına katıldıkları şüphesiyle tutulan Filistinlilerin sistematik ve yaygın şekilde işkence gördüğünü biliyoruz. Endişem, işkenceyle alınan ifadeler temelinde suçlu bulunmaları ve hatta idam edilmeleri" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "İsrail'in güneyindeki sivillere saldıran kişiler hesap vermeli ancak bu şekilde değil. Adil yargılanmayı hak ediyorlar ve idam cezası hiçbir zaman seçenek olmamalı" dedi.

İsrail hükümeti ise yaygın işkence iddialarını reddederek uluslararası hukuk standartlarına uyduğunu savundu.

GAZZE'DE YENİ YASAYA PROTESTO

Gazze'de çok sayıda kişinin hâlâ 7 Ekim saldırıları sırasında sınırı geçtikten sonra kaybolan veya daha sonra gözaltına alınan yakınlarıyla ilgili bilgi aradığı belirtildi.

Pazartesi günü Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde onlarca kişi yeni idam yasasını protesto etti.

Kayıp gazeteci Haysem el-Vahad'ın kardeşi Hişam el-Vahad, "Bakın, bu yasa zalimce. İnsanların yaşadığı son umudu da elinden almaya çalışan bir yasa" dedi.

El-Vahad, "Biz tutuklu aileleri ve kayıp yakınları olarak uluslararası, Arap ve İslam dünyasını bu yasayı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesi, kameraman olarak çalışan Haysem el-Vahad'ın son olarak 7 Ekim'de Hamas silahlı grupları tarafından ele geçirilen Erez Sınır Kapısı yakınındaki Beyt Hanun bölgesinde görüntü aldığını söyledi.

İSRAİL'DE İDAM DESTEĞİ ARTIYOR

İsrail uzun yıllardır fiilen idam cezası uygulamayan bir ülke olarak bilinse de son kamuoyu araştırmalarının özellikle "terör suçundan" hüküm giymiş Nuhba savaşçıları konusunda Yahudi İsrailliler arasında idam desteğinin arttığını gösterdiği belirtildi.

Araştırmalar ayrıca 7 Ekim saldırılarına ilişkin bağımsız bir soruşturma komisyonuna geniş destek olduğunu ortaya koydu. Ancak mevcut hükümet koalisyonunun yalnızca hükümet liderliğinde bir soruşturmayı kabul ettiği ifade edildi.

"SALDIRILARIN ASIL SORUMLUSU KİM?"

Yakınlarını kaybeden birçok İsrailli aile ise yeni özel askeri mahkeme yasasının adaletin yalnızca bir yönünü ele aldığını savunuyor.

Carmit Palty Katz, "Sadece Nuhba savaşçılarına odaklanıp bu korkunç trajedinin nasıl yaşandığını, kimin sorumluluk alacağını, hukuki sorumluluğu kimin üstleneceğini ve ailelerin iyileşmesinin nasıl sağlanacağını konuşmamak kabul edilemez" dedi.

İsrail kamuyoyu, güvenlik zafiyeti nedeniyle bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin yargılanmasını talep ediyor.

