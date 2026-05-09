İsrail'den Küresel Sumud Filosu aktivistlerine “vahşi ihlal”

Ajissa, cuma günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tanıklık verebilen bazı aktivistlerin, gözaltı sürecinde çok sayıda katılımcının "cinsel şiddete, darp edilmeye, sürüklenmeye, kelepçelenmeye ve gözlerinin bağlanmasına" maruz kaldığını doğruladığını söyledi.

Ajissa, "Bu ihlaller İsrail'in gerçek yüzünü, suç niteliğindeki uygulamalarını, vahşetini ve bölge ile dünya açısından oluşturduğu tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

İsrail'in ihlallerinin "cinsel saldırı ve tacizi" de içerdiğini belirten Ajissa, yaşananlar ı "insan onurunun açık bir şekilde ihlali" olarak nitelendirdi.

Ajissa, "Siyonist yapının yaptıkları karşısında özellikle Avrupa Birliği'nden geniş çaplı bir tepki ve kınama gelmemesi bizi şoke etti" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DEKİ İHLALLERİN DEVAMI"

Ajissa, İsrail'in yardım filosuna yönelik müdahalesini, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşlara karşı sürdürdüğü ihlallerin bir uzantısı olarak değerlendirdi.

İsrail'in ciddi bir uluslararası yaptırımla karşılaşmamasının, bu uygulamaları açık şekilde sürdürmesine yol açtığını söyleyen Ajissa, "Arap olmayan ve Müslüman olmayan aktivistler bile bu ihlallere maruz kalıyorsa, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria halkının durumu nasıldır?" diye sordu.

Ajissa ayrıca, "Bu yapının oluşturduğu tehlike çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.