İsrail'den Küresel Sumud Filosu aktivistlerine “vahşi ihlal”
Gazze Kuşatmasını Kırmaya Yönelik Uluslararası Komite Başkanı Youssef Ajissa, Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesinin ardından gözaltına alınan aktivistlerin maruz kaldığı ihlallere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ajissa, cuma günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tanıklık verebilen bazı aktivistlerin, gözaltı sürecinde çok sayıda katılımcının "cinsel şiddete, darp edilmeye, sürüklenmeye, kelepçelenmeye ve gözlerinin bağlanmasına" maruz kaldığını doğruladığını söyledi.
İsrail'in ihlallerinin "cinsel saldırı ve tacizi" de içerdiğini belirten Ajissa, yaşananları "insan onurunun açık bir şekilde ihlali" olarak nitelendirdi.
Ajissa, "Bu ihlaller İsrail'in gerçek yüzünü, suç niteliğindeki uygulamalarını, vahşetini ve bölge ile dünya açısından oluşturduğu tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.
"ULUSLARARASI TEPKİNİN ZAYIFLIĞI ŞOKE ETTİ"
Uluslararası toplumun olaya verdiği tepkiyi de eleştiren Ajissa, özellikle Avrupa Birliği'nin sessizliğine dikkat çekti.
Ajissa, "Siyonist yapının yaptıkları karşısında özellikle Avrupa Birliği'nden geniş çaplı bir tepki ve kınama gelmemesi bizi şoke etti" ifadelerini kullandı.
İsrail'e yaptırım uygulanmasının artık zorunluluk haline geldiğini savunan Ajissa, "Hesap sorulmaması nedeniyle İsrail ihlallerini giderek artırıyor" dedi.
"GAZZE'DEKİ İHLALLERİN DEVAMI"
Ajissa, İsrail'in yardım filosuna yönelik müdahalesini, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşlara karşı sürdürdüğü ihlallerin bir uzantısı olarak değerlendirdi.
İsrail'in ciddi bir uluslararası yaptırımla karşılaşmamasının, bu uygulamaları açık şekilde sürdürmesine yol açtığını söyleyen Ajissa, "Arap olmayan ve Müslüman olmayan aktivistler bile bu ihlallere maruz kalıyorsa, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria halkının durumu nasıldır?" diye sordu.
Ajissa ayrıca, "Bu yapının oluşturduğu tehlike çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.
İKİ AKTİVİST İÇİN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI
Ajissa, hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan iki aktivistin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.
Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile İspanyol-İsveç vatandaşı Seyf Abu Kişk'in günlerdir gözaltında tutulduğunu ve sorgulandığını belirten Ajissa, İsrail makamlarının bu kişileri serbest bırakması gerektiğini söyledi.