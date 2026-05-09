İsrail'den Küresel Sumud Filosu aktivistlerine “vahşi ihlal”

Gazze Kuşatmasını Kırmaya Yönelik Uluslararası Komite Başkanı Youssef Ajissa, Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesinin ardından gözaltına alınan aktivistlerin maruz kaldığı ihlallere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ajissa, cuma günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tanıklık verebilen bazı aktivistlerin, gözaltı sürecinde çok sayıda katılımcının "cinsel şiddete, darp edilmeye, sürüklenmeye, kelepçelenmeye ve gözlerinin bağlanmasına" maruz kaldığını doğruladığını söyledi.

İsrail'in ihlallerinin "cinsel saldırı ve tacizi" de içerdiğini belirten Ajissa, yaşananları "insan onurunun açık bir şekilde ihlali" olarak nitelendirdi.

Ajissa, "Bu ihlaller İsrail'in gerçek yüzünü, suç niteliğindeki uygulamalarını, vahşetini ve bölge ile dünya açısından oluşturduğu tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

"ULUSLARARASI TEPKİNİN ZAYIFLIĞI ŞOKE ETTİ"

Uluslararası toplumun olaya verdiği tepkiyi de eleştiren Ajissa, özellikle Avrupa Birliği'nin sessizliğine dikkat çekti.

Ajissa, "Siyonist yapının yaptıkları karşısında özellikle Avrupa Birliği'nden geniş çaplı bir tepki ve kınama gelmemesi bizi şoke etti" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yaptırım uygulanmasının artık zorunluluk haline geldiğini savunan Ajissa, "Hesap sorulmaması nedeniyle İsrail ihlallerini giderek artırıyor" dedi.

"GAZZE'DEKİ İHLALLERİN DEVAMI"

Ajissa, İsrail'in yardım filosuna yönelik müdahalesini, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşlara karşı sürdürdüğü ihlallerin bir uzantısı olarak değerlendirdi.

İsrail'in ciddi bir uluslararası yaptırımla karşılaşmamasının, bu uygulamaları açık şekilde sürdürmesine yol açtığını söyleyen Ajissa, "Arap olmayan ve Müslüman olmayan aktivistler bile bu ihlallere maruz kalıyorsa, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria halkının durumu nasıldır?" diye sordu.

Ajissa ayrıca, "Bu yapının oluşturduğu tehlike çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.

İKİ AKTİVİST İÇİN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Ajissa, hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan iki aktivistin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile İspanyol-İsveç vatandaşı Seyf Abu Kişk'in günlerdir gözaltında tutulduğunu ve sorgulandığını belirten Ajissa, İsrail makamlarının bu kişileri serbest bırakması gerektiğini söyledi.

"YARDIM GEMİLERİ KORUNMALI"

Ajissa ayrıca Gazze'ye doğru yola çıkan ve ilerleyen süreçte yola çıkacak yardım gemilerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası sularda ya da bazı Avrupa ülkelerinin karasularında bu gemilere yönelik saldırı veya "korsanlık" girişimlerinin önlenmesi için güvence verilmesini talep etti.

YARDIM FİLOSUNA ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilen "Küresel Sumud Filosu"nun 2026 İlkbahar misyonu, 29 Nisan'da Girit açıklarında İsrail güçleri tarafından durdurulmuştu.

İsrail güçlerinin uluslararası sularda müdahalede bulunduğu, Gazze'ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularına sadece birkaç mil mesafede aktivistlerin bulunduğu teknelere saldırdığı belirtilmişti.

Toplam 177 aktivistin gözaltına alındığı ve kötü muameleye maruz kaldığı bildirilmişti.

"ÖLÜM TEHDİDİ VE AĞIR ŞİDDET"

Serbest bırakılmayan Avila ve Abu Keshek'in, zorla İsrail'e götürüldükten sonra sorgu sırasında ağır fiziksel şiddete ve ölüm tehditlerine maruz kaldıkları yönünde haberler yayımlandı.

İsrail, 2007'den bu yana Gazze Şeridi'ne ağır bir abluka uyguluyor. Bölgede yaşayan yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İsrail işgal güçleri Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda şimdiye kadar 72 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı ve kuşatma altındaki bölgede büyük yıkım meydana geldiği ifade ediliyor.

