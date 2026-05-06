Güney Kıbrıs'ta İsrail pişmanlığı! Siyonistlere sattıkları toprak başlarına bela oldu

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 14:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güney Kıbrıs'ta İsrailli yatırımcıların yıllardır sürdürdüğü arazi alımları yeni bir krizi beraberinde getirdi. Limasol'a bağlı Torozena köyünde İsraillilerin satın aldığı bölgelerde halkın artık kiliselere bile giremediği iddiaları büyük tartışma başlatırken, hem Güney Kıbrıs'ta hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde demografik yapı ve mülkiyet endişeleri yeniden gündeme geldi. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, bölgede yaşanan gelişmelerin ciddi bir tedirginlik oluşturduğunu aktardı.

A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, İsrail'in uzun yıllardır Güney Kıbrıs'ta arazi alımlarını sürdürdüğünü belirterek, "Sadece güneyde değil kuzeyde de ciddi bir tedirginlik hakim. İsrail'in vadedilmiş topraklara göz diktiği ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandır arazi alımına devam ettiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı. Açıkgöz, İsrailli yatırımcıların özellikle Limasol'a bağlı Torozena köyünde yoğun şekilde mülk satın aldığını söyledi.

"HALK ARTIK KİLİSEYE GİREMİYOR" Bölgedeki en dikkat çekici iddialardan biri ise Aziz Georgios Kilisesi çevresindeki arazilerin İsrailliler tarafından satın alınması oldu. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, "İsraillilerin satın aldığı arazilerin içerisinde Aziz Georgios Kilisesi'nin bulunduğu alan da yer alıyor. İddialara göre halk artık kiliseye giremez hale geldi" sözleriyle bölgede yaşanan rahatsızlığı aktardı. Kilise çevresindeki mülkiyet tartışmasının Güney Kıbrıs kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor.

ESKİ BAKANDAN ÇAĞRI: YETKİLİLER GÖREVE! Güney Kıbrıs'ın eski milletvekili ve eski bakanlarından Georgie Dirdikiz'in de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptığı aktarıldı. Rıza Açıkgöz, "Eski bakan Georgie Dirdikiz de yaşanan gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirerek yetkilileri göreve çağırdı" dedi. Dirdikiz'in, "Halkın artık kiliselere girememesi Güney Kıbrıs için büyük sorunları beraberinde getirir" yönünde açıklamalar yaptığı belirtildi.

"KİLİSE RUM HALKI İÇİN HER ŞEY DEMEK" A Haber yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Açıkgöz, kilisenin Güney Kıbrıs Rum toplumu açısından taşıdığı öneme de vurgu yaptı.

Açıkgöz, "Kilise Rum halkı için çok büyük anlam taşıyor. Hatta Güney Kıbrıs'ta zaman zaman hükümetten daha etkili bir yapı olarak görülüyor. Bu nedenle insanların kiliselere erişememesi ciddi toplumsal rahatsızlık oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

KKTC'DE DÜZENLEME GELMİŞTİ Öte yandan İsrailli yatırımcıların geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımı yapmaya çalıştığı belirtildi. Rıza Açıkgöz, "Özellikle A Haber'in yaptığı yayınların ardından KKTC hükümeti bu konuda düzenleme getirdi. Böylece İsraillilerin bölgede arazi almasının önüne geçildi" sözleriyle süreci anlattı. Güney Kıbrıs'taki gelişmelerin ise hem bölgede hem de Türkiye'de yakından takip edildiği belirtiliyor.