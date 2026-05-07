Gazze Şeridi'ndeki soykırım İsrail'i vurdu! 7 bin asker orduyu terk etti

Gazze’de aylardır süren saldırılar sadece bölgede büyük bir insani felakete yol açmadı, İsrail işgal güçlerinin içinde de derin bir çöküşü ortaya çıkardı. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in yayımladığı veriler, Gazze’deki operasyonlara katılan binlerce İsrail askerinin psikolojik rahatsızlık nedeniyle işgal güçlerinden ayrıldığını gözler önüne serdi. İsrail işgal güçlerindeki ahlaki kriz, savaş suçları iddiaları ve cephede yaşanan travmalar yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail basınında yer alan dikkat çekici verileri paylaşarak Gazze'deki savaşın İsrail işgal güçleri üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı ayrıntılar aktardı. Turgut Alp Boyraz, "Haaretz gazetesinin aktardığına göre 2023 Ekim'i ile 2024 Ekim'i arasında, yani Gazze'deki soykırımın en yoğun yaşandığı dönemde, bu soykırıma iştirak eden İsrail askerlerinden 7 bin 241'i psikolojik olarak yaşadıkları rahatsızlıklardan dolayı terhis edildiler" ifadelerini kullandı. İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDE GAZZE ÇÖKÜŞÜ! Gazetenin haberine göre sadece işgal güçlerinden ayrılanlar değil, binlerce asker de psikolojik sorunlar nedeniyle cephe gerisi görevlere çekildi. "GERÇEK SAYILAR GİZLENİYOR" İDDİASI Haaretz'in ulaştığı bazı İsrailli subayların, açıklanan rakamların gerçeği tam olarak yansıtmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Boyraz, "İsrail gazetesinin ordu kaynaklarının içerisinden ulaştığı bazı subaylar bu sayının çok daha fazla olduğunu söylüyor ve İsrail ordu yetkilileri de ordunun imajından dolayı bu verileri net bir şekilde paylaşmıyor" sözleriyle dikkat çeken iddiaları aktardı. İsrail işgal güçlerinin savaş boyunca yaşanan psikolojik çöküşü kamuoyundan saklamaya çalıştığı yönündeki değerlendirmeler, ülkede güvenlik bürokrasisi üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıdı.

Gazze Şeridi, REUTERS YARIM MİLYON KİŞİ SİLAH ALTINA ALINDI Gazze'de saldırıların en yoğun olduğu dönemde İsrail'in çok büyük bir askeri güçle sahaya indiği belirtildi. Boyraz, "O dönemde yaklaşık 170 bin İsrail askeri vardı. Buna ek olarak 400 bine yakın da İsrail askeri yedek olarak çağrılıp silah altına alındı. Yani yarım milyon insanın silah altına alındığı dönemden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte İsrail işgal güçlerinin Gazze'de geniş çaplı operasyonlar yürüttüğü, ağır bombardımanların ve kara operasyonlarının aralıksız sürdüğü aktarıldı. GAZZE'DE HER GÜN YÜZLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ Gazze'de yaşanan yıkımın boyutuna dikkat çeken Boyraz, "Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olan günlük yaklaşık 400-500 kişi şehit ediliyordu bu askerler tarafından" sözleriyle bölgedeki insanlık dramını anlattı. Uluslararası kuruluşların raporlarında Gazze'de 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiğinin belirtildiği, yaşananların çok sayıda uluslararası kurum tarafından "soykırım" olarak tanımlandığı ifade edildi. "İSRAİL ORDUSUNDA CİDDİ AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ VAR" Haberde dikkat çeken bir diğer başlık ise İsrail askerlerine yönelik savaş suçu ve insan hakları ihlali iddiaları oldu. Boyraz, "İsrail işgal güçleri orada öldürdükleri kişilerin fotoğraflarını paylaşabiliyorlar. Daha bu kayıtlara girdi, insan hakları kuruluşları tarafından tescil edildi" ifadelerini kullandı.