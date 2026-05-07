Hollywood'tan yapay zekaya: İsrail lobisinin dev ağı ortaya çıktı

ABD ve Avrupa medyasının İsrail lobilerinin esiri altında olduğu gerçeği yıllardır arka planda konuşulan bir konu olarak saklı duruyordu. Ancak İsrail'in arkasına Batı desteğini de alarak 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım, medyadaki büyük Yahudi kuşatmasını daha fazla gözler önüne sermeye başladı.

SABAH gazetesinin haberine göre Son günlerde İsrail'in Hollywood'dan ana akım geleneksel medyaya ya da sosyal ağlardan teknoloji şirketlerine kadar nasıl kirli bir ağ kurduğu gün yüzüne çıkıyor. İşte dünyadan birkaç örnek:

MİLYARDERLER DEVREDE

İlk olarak ABD'de geçtiğimiz günlerde yaşanan satışlara bakalım. Paramount ve Skydance firmaları birleşti. İsrail destekçisi bu firmalar tarihin en büyük birleşmelerinden birini yaptı.