Hollywood'tan yapay zekaya: İsrail lobisinin dev ağı ortaya çıktı
7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Batı medyasının İsrail’e yönelik eleştirileri sınırlayan yayın politikaları, teknoloji devlerinin sansür iddiaları ve sosyal ağlarda yürütülen organize propaganda faaliyetleri, yıllardır konuşulan “İsrail lobisinin medya ve teknoloji üzerindeki etkisi” tartışmalarını yeniden dünya gündemine taşıdı. Hollywood’dan Silikon Vadisi’ne, televizyon ağlarından yapay zekâ platformlarına kadar uzanan dev ağın nasıl şekillendiği artık daha yüksek sesle sorgulanıyor.
ABD ve Avrupa medyasının İsrail lobilerinin esiri altında olduğu gerçeği yıllardır arka planda konuşulan bir konu olarak saklı duruyordu. Ancak İsrail'in arkasına Batı desteğini de alarak 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım, medyadaki büyük Yahudi kuşatmasını daha fazla gözler önüne sermeye başladı.
SABAH gazetesinin haberine göre Son günlerde İsrail'in Hollywood'dan ana akım geleneksel medyaya ya da sosyal ağlardan teknoloji şirketlerine kadar nasıl kirli bir ağ kurduğu gün yüzüne çıkıyor. İşte dünyadan birkaç örnek:
MİLYARDERLER DEVREDE
İlk olarak ABD'de geçtiğimiz günlerde yaşanan satışlara bakalım. Paramount ve Skydance firmaları birleşti. İsrail destekçisi bu firmalar tarihin en büyük birleşmelerinden birini yaptı.
Ellison ailesi ve RedBird Capital gibi figürler devrede. Kendisini her platformda "İsrail dostu" olarak tanımlayan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın teknolojik gücüyle desteklenen bu yeni yapı CNN ve CBS gibi haber devlerini aynı çatı altında topladı. Bu adım özellikle Ortadoğu ve İsrail politikaları ekseninde ABD medyasının editoryal dilini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.
İSRAİL'E ÖZEL YASA
ABD'de Yahudi lobilerinin sosyal ağlardaki etki alanını çok daha geniş bir seviyeye çıkarması için özel yasa bile çıkarıldı. Hedefte Çin merkezli video paylaşım uygulaması olan TikTok vardı.
İsrail yönetimine göre özellikle ABD'li gençler TikTok üzerinde Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapıyordu.
Bunun önüne geçmek için de yasa ile TikTok'un ABD ayağı yine kendilerini İsrail dostu olarak açıklayan şirketlere devredildi.
TEHDİTLE İŞE ALIM
Yahudi lobileri, Avrupa basını üzerindeki etkisini artıyor.
Merkezi Almanya'da bulunan ancak ABD ve Avrupa'da büyük bir medya ağı olan Axel Springer şirketinin, yazı işleri kadrosundan İsrail'e bağlılık talep ettiği ortaya çıktı.
Şirketin CEO'su Mathias Döpfner'in "İsrail'e destek ver ya da başka yerde iş bul" gibi ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.