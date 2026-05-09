ABD Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 1 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi.