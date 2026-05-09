CANLI YAYIN

ABD Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
ABD Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 1 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

2 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜDÜ

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarılarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 1 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi.

Uyuşturucu iddiası: ABD Doğu Pasifikte gemi vurduğunu açıkladıUyuşturucu iddiası: ABD Doğu Pasifikte gemi vurduğunu açıkladı UYUŞTURUCU İDDİASI: ABD DOĞU PASİFİK'TE GEMİ VURDUĞUNU AÇIKLADI
Pasifikte şok hava saldırısı! ABD tekne vurdu: 3 ölüPasifikte şok hava saldırısı! ABD tekne vurdu: 3 ölü PASİFİKTE ŞOK HAVA SALDIRISI! ABD TEKNE VURDU: 3 ÖLÜ
ABD Pasifikte uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurdu: 2 ölüABD Pasifikte uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurdu: 2 ölü ABD PASİFİK'TE UYUŞTURUCU TAŞIYAN BİR TEKNEYİ VURDU: 2 ÖLÜ
ABD’den Karayipler ve Pasifik’te operasyonABD’den Karayipler ve Pasifik’te operasyon ABD'DEN KARAYİPLER VE PASİFİK'TE OPERASYON
ABDden Doğu Pasifikte tekneye müdahale: Uyuşturucu iddiasıABDden Doğu Pasifikte tekneye müdahale: Uyuşturucu iddiası ABD'DEN DOĞU PASİFİK'TE TEKNEYE MÜDAHALE: UYUŞTURUCU İDDİASI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın