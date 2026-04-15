ABD’den Karayipler ve Pasifik’te operasyon: 4 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını sürdürdü. Güney Mızrak Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen son saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün Doğu Pasifik'te "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye yönelik saldırı emrini SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın verdiği vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

ABD SALDIRISINDA 2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

SOUTHCOM, son olarak dün Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulunmuştu.