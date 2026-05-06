Pasifikte şok hava saldırısı! ABD tekne vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun, Güney Mızrağı kapsamında yürütüldüğü belirtilirken hedef alınan teknenin “narko-terörist” ağlara ait olduğu iddia edildi. Saldırı sonrası bölgede gerilim tırmanırken Washington yönetimi “kararlılık mesajı” verdi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını genişletti. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında, komutan General Francis L. Donovan'ın talimatıyla uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"NARKO-TERÖRİST" İDDİASI: SERT MESAJLAR PEŞ PEŞE

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada hedef alınan yapının "terör örgütü olarak sınıflandırılan organizasyonlarla bağlantılı" olduğu öne sürüldü. ABD tarafı, "Elde edilen istihbarat, teknenin uyuşturucu sevkiyatı yaptığını doğrulamıştır" ifadelerini kullanarak operasyonu savundu.

3 KİŞİ ÖLDÜ: BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Açıklamanın en çarpıcı kısmında ise saldırının bilançosu yer aldı. ABD ordusu, "Operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" bilgisini paylaştı. Bölgedeki askeri hareketliliğin artması, Doğu Pasifik'te tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

WASHINGTON'DAN "SIFIR TAVİZ" MESAJI

ABD yönetiminin operasyonları "uyuşturucu kartellerine karşı kararlı mücadele" olarak tanımladığı, benzer saldırıların devam edebileceği sinyalini verdiği belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeler, uluslararası güvenlik çevrelerinde "yeni bir sıcak hat" endişesini de beraberinde getirdi.