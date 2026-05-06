Uyuşturucu iddiası: ABD Doğu Pasifik'te gemi vurduğunu açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir geminin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, uyuşturucu trafiğinde bulunduğu iddia edilen gemiye yönelik saldırı anlarına yer verildi.

Paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terörist örgütler tarafından işletilen bir gemiye" saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen paylaşımda, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, ABD personelinden zarar gören olmadığı aktarıldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

