ABD'den Doğu Pasifik'te tekneye müdahale: Uyuşturucu iddiası

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, olaya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir teknenin vurulduğu ve saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.



İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, olay anına ilişkin görüntüler de yer aldı.



SOUTHCOM, dün, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.



ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.