ABD’den doğu Pasifik'te nokta operasyon! Uyuşturucu teknesi vuruldu: 2 kişi öldü
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye yönelik yeni bir hava ve deniz operasyonu gerçekleştirdi. Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında düzenlenen saldırıda “narko-terörist” olarak tanımlanan 2 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonun, bölgedeki kaçakçılık rotalarına yönelik istihbarat temelli bir müdahale olduğu belirtildi. ABD güçlerinin operasyonda herhangi bir kayıp vermediği bildirildi.
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekleyerek bölgede tespit edilen bir tekneyi hedef aldı.
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırının, istihbarat verileriyle uyuşturucu taşıdığı doğrulanan bir tekneye yönelik olduğu ifade edildi. Operasyonda "terör örgütü" olarak sınıflandırılan yapılara ait olduğu belirtilen teknenin vurulduğu ve 2 erkek narko-teröristin öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada ayrıca, operasyonda herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.