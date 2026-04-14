A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Washington DC saatiyle 10.45'te başlayan bu görüşmeler, İsrail ve Lübnan'ın onlarca yıl sonra ilk kez doğrudan diplomatik bir temas kurması anlamına geliyor ve bu tarihi hamleyle iki ülke ABD'nin başkentinde masaya oturmuş oldu." ifadelerini kullandı. Sapmaz, görüşmelerin başlamasının üzerinden henüz yarım saat geçtiğini ve diplomatik trafiğin oldukça hareketli olduğunu bildirdi.

Görüşmelerde ateşkesin sağlanması, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve daha geniş kapsamlı bir barış düzenlemesi gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu toplantı, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin başlaması anlamına gelirken, iki taraf arasında son onlarca yılın en üst düzey temaslarından biri olarak değerlendiriliyor.

1993'TEN BU YANA BİR İLK Sıcak bölgedeki çatışmaların diplomatik zemine taşınması, bölge tarihi açısından büyük bir kırılma noktası olarak görülüyor. İrfan Sapmaz, "Bu iki ülke arasında malumunuz olduğu üzere 1993 yılından bu yana yapılan ilk doğrudan görüşme gerçekleşiyor ve bu durum ABD ana akım medyasında geniş yankı buluyor." şeklinde konuştu. HEDEF: OPERASYONLARIN DURDURULMASI VE SINIR GÜVENLİĞİ Görüşmelerin ana gündem maddesi, aylardır süren ve bölgeyi bir yıkıma sürükleyen çatışmaların sona erdirilmesi. İrfan Sapmaz, "ABD ana akım medyasına yansıyan bilgilere göre görüşmelerin temel hedefi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bir an önce durdurulması ve uzun vadede İsrail'in kuzey sınırının güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasıdır." bilgisini aktardı. LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİ YENİDEN TESİS EDİLECEK Mİ? Diplomatik kulislerden gelen bilgiler, masadaki pazarlığın sadece bir ateşkesle sınırlı olmadığını gösteriyor. İrfan Sapmaz, "Axios'a konuşan bir ABD Dışişleri yetkilisi, görüşmelerin İsrail'in kuzey sınırının uzun vadeli güvenliği ile birlikte Lübnan hükümetinin kendi toprakları ve siyasi hayatı üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmesi çerçevesinde yürütüleceğini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİNİN DİPLOMATİK BASKISI

Zirvenin gerçekleşme sürecinde Beyaz Saray'ın tavrı belirleyici oldu. İrfan Sapmaz, "Netanyahu'nun daha önce Lübnan ile doğrudan görüşme tekliflerine karşı mesafeli ve soğuk bir duruş sergilediği biliniyordu; ancak Trump yönetiminin çatışmaları düşürme ve bölgeyi sakinleştirme yönündeki yoğun baskıları sonucu Washington'daki bu toplantıya onay verildi." şeklinde konuştu.

ATEŞKES Mİ, KALICI BARIŞ MI?

Masadaki tarafların öncelikleri birbirinden farklılık gösteriyor ve bu durum görüşmelerin seyrini zorlaştırıyor. İrfan Sapmaz, "Washington Post'un geçtiği bilgilere göre Lübnan tarafı bu görüşmelerin bir an önce kalıcı bir ateşkese kapı açmasını istiyor; İsrail tarafı ise Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını ve kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanmasını şart koşuyor." sözleriyle taraflar arasındaki derin görüş ayrılığını vurguladı.

TARİHİ ADIMIN BAŞARI ŞANSI SORGULANIYOR

Sonuç olarak Washington'daki masa, sembolik olarak büyük bir anlam ifade etse de sahadaki gerçekler bu umudu gölgeliyor. İrfan Sapmaz, "ABD ana akım medyasındaki ortak değerlendirme, Washington'daki masanın tarihi bir diplomatik adım olduğu yönünde; ancak başarı şansı oldukça sınırlı görünüyor. Çünkü Lübnan hükümeti acil ateşkes beklerken, İsrail sahada operasyonlarını sürdürüyor ve Hizbullah ise hem masaya karşı çıkıyor hem de çıkacak anlaşmayı tanımayacağını ilan ediyor." sözleriyle bölgedeki kördüğümün altını çizdi.

"DOĞRUDAN MÜZAKERE EDİLECEK"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) masada buluşan Lübnan-İsrail görüşmeleri sona erdi. ABD, Lübnan ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, ABD'nin himayesinde doğrudan müzakereler başlatma konusunda anlaştı" denildi.

Lübnan ile İsrail arasında gerçekleştirilen ilk görüşmelerin Washington, D.C.'da sona erdiği, Lübnan Devlet Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail'in ABD Büyükelçisi, müzakerelerde her iki tarafın da Lübnan'ı Hizbullah etkisinden kurtarma konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Büyükelçi ayrıca, İsrailli sivillerin güvenliğinin müzakere konusu olmadığını vurgulayarak, bu başlığın İsrail açısından tartışmaya kapalı olduğunu belirtti. İlk temasların ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ve taraflar arasında yeni görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

İSRAİL İLE HİZBULLAH ÇATIŞMALARININ GÖLGESİNDE

Toplantı, İsrail ile Hizbullah arasında güney Lübnan'da devam eden çatışmaların gölgesinde gerçekleşecek. İsrail işgal güçleri, İran'la yaşanan savaşın ardından bölgede hava ve kara operasyonlarını genişletmişti. Mart ayı başından bu yana 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.