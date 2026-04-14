ABD'de İsrail-Lübnan müzakereleri! Ateşkes mi yoksa kalıcı barış mı?

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı, silahların gölgesinde bir dönemin yaşandığı sıcak bölgede bugün dünya diplomasisi adına tarihi bir gün yaşanıyor. Onlarca yıldır doğrudan temas kurmayan İsrail ve Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da, diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla aynı masaya oturdu. Savaşın durdurulması ve sınır güvenliğinin tesisi için atılan bu kritik adımın, bölgedeki ateş hattını nasıl etkileyeceği merakla beklenirken, A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz Washington’dan detayları aktardı.