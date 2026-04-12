Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor! Katil Bibi kanlı saldırıların düzenlediği bölgeye gitti

Katil İsrail'in bu sabah Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor. İşgalcilerin bölgedeki çeşitli bölgelere yönelik hava ve topçu saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Terörist Netanyahu'nun, berberindeki bir heyetle İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyine gittiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlatılan saldırılarda, ülkenin batısında Filistin sınırına yakın Mansuri bölgesine üç hava saldırısı düzenlenirken, çevre bölgelerin de topçu atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Lübnanlı kaynaklar, günün erken saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda Qana'da 6, Maaroub'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Bazuriye'de ise 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca Hizbullah'ın, İsrail saldırılarına karşılık olarak Lübnan sınırları içerisindeki İsrail ordusu mevzilerine saldırılar düzenlediği aktarıldı.

KATİL BİBİ LÜBNAN'IN GÜNEYİNE GİTTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, İsrail ordusunun hava ve kara saldırılarıyla hedef aldığı Lübnan'ın güneyine giden Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in eşlik ettiği aktarıldı. Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde Katz ve Zamir ile bölgede sürdürdükleri işgal ve saldırılara ilişkin durum değerlendirmesi toplantısı yaptığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Katz daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.