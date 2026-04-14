A Haber ekipleri sıcak noktada! Lübnan'da ateşkes gölgesinde işgal ve yıkım haritası

İsrail'in Lübnan ve Gazze hattındaki saldırganlığı dur durak bilmiyor. Ateşkes görüşmelerinin gölgesinde bölgede tansiyon düşmek bilmezken, A Haber ekipleri sıcak noktalardan kan donduran detayları aktardı. İtalya’nın aldığı kritik kararın İsrail basınında yarattığı depremden, Netanyahu’nun çelik yelekle sınır hattına yaptığı provokatif ziyarete; Lübnan köylerinin haritadan silinme çabasından, Gazze’deki tünel operasyonlarına kadar tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. İsrail, bir yandan ateşkes masasında oturuyormuş gibi görünürken, diğer yandan işgal altındaki topraklarda kalıcı bir yerleşim düzeni kurmak için kirli hamlelerini devreye sokuyor.