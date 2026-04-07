Çin’den İran’a milyarlarca dolarlık “arka kapı” desteği

ABD'nin "maksimum baskı" politikasıyla İran'ı küresel enerji piyasasından dışlama hedefi, sahada beklenen sonucu vermedi. Wall Street Journal'ın haberine göre İran, bugün hâlâ her ay milyarlarca dolarlık petrol satışı gerçekleştiriyor.

Bu tablonun merkezinde ise Çin yer alıyor. Pekin yönetimi, son yıllarda İran'dan yaptığı petrol alımını keskin biçimde artırarak Tahran'ın en büyük müşterisi haline geldi. Öyle ki Çin'in, İran'ın ürettiği petrolün neredeyse tamamını satın aldığı belirtiliyor.

Bu durum, ABD yaptırımlarının ekonomik etkisini önemli ölçüde sınırlarken, İran'ın özellikle savaş koşullarında finansal kaynak bulmasını mümkün kılıyor.

GÖLGE TİCARET AĞI: SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

WSJ'nin aktardığına göre İran ve Çin, yaptırımları aşmak için son derece karmaşık ve çok katmanlı bir sistem kurdu.

Bu sistemin temel unsurları şöyle:

Küçük Çin bankaları üzerinden yürütülen ödeme mekanizmaları

Hong Kong merkezli paravan şirketler

Sahte faturalar ve farklı ülke menşeli gibi gösterilen petrol sevkiyatları

"Gölge filo" olarak adlandırılan tanker ağı

Özellikle tanker operasyonlarında dikkat çekici yöntemler kullanılıyor. Gemilerin isimleri değiştiriliyor, konum sinyalleri kapatılıyor ve petrol, açık denizde gemiden gemiye aktarılıyor. Böylece petrolün İran kaynaklı olduğu gizleniyor.