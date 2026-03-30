Çin ve İran'ın ABD ve İsrail'e Hürmüz oyunu: Büyük zararı İngiliz basını yazdı

Ayrıca tankerlerin yüklerini Malezya ve Singapur açıklarında başka gemilere aktararak izlerini kaybettirdiği ifade ediliyor.

İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı yöntemler de dikkat çekiyor.

ABD'nin Harg Adası'nı hedef alan saldırılarına rağmen İran'ın petrol sevkiyatını sürdürebilmesinin bir diğer nedeni ise alternatif terminaller oldu.

Bu sistemin, hem yaptırımlardan kaçınmayı hem de finansal akışı sürdürmeyi sağladığı belirtiliyor.

Petrol gelirlerinin transferi ise karmaşık bir finans sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ENERJİ CEPHESİNDE DENGE DEĞİŞİYOR

The Economist analizine göre, mevcut tablo İran'ın enerji alanında tamamen üstünlük kurduğunu göstermese de, ülkenin Çin ile geliştirdiği iş birliği ve esnek petrol ağı sayesinde ciddi bir avantaj elde ettiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu yapının tamamen durdurulabilmesi için İran'ın enerji altyapısına yönelik çok daha kapsamlı saldırıların gerektiğini, bunun ise bölgesel krizi daha da büyütebileceğini vurguluyor.