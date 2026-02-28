Orta Doğu'da satranç tahtası kuruldu! Çin sahada ABD yığınakta: Devlerin savaşı kapıda mı?
Bölgede tansiyon her geçen saat yükselirken, Çin’in kritik üsleri uydudan izleyerek İran’la istihbarat paylaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD ve İsrail’in yüzlerce savaş uçağıyla olası bir operasyona hazırlandığı öne sürülürken, İran’dan “Dünyanın en büyük uçak gemisini batıran ilk ülke olabiliriz” çıkışı geldi. Stüdyoda konuşan uzman isimler, askeri yığınaktan rejim değişikliği senaryosuna kadar tüm ihtimalleri masaya yatırdı.
Orta Doğu'da tansiyon kritik eşiğe dayandı. Çin'in bölgedeki ABD ve İsrail üslerini uydularla izleyerek İran'la istihbarat paylaştığı iddiaları gündeme gelirken, Washington'un yüzlerce savaş uçağıyla olası bir operasyona hazırlandığı öne sürülüyor. A Haber'de konuşan uzman isimler askeri yığınağın sadece gözdağı mı yoksa sınırlı bir çatışmanın habercisi mi olduğu sorusunu masaya yatırdı.
ÇİN UYDULARI ABD UÇAKLARININ TEPESİNDE
Bölgedeki askeri hareketlilik sadece ABD-İran hattında değil, küresel güçlerin gölgesinde de şekilleniyor. Çin'in İsrail'deki Ovda Hava Üssü, Katar'daki Udeyd Üssü, Diego Garcia, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ve Bahreyn'deki 5. Filo Karargâhı'nı uydular aracılığıyla anbean takip ettiği ve elde edilen verileri İran'la paylaştığı öne sürüldü.
Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Çin'in son açıklamasına dikkat çekerek, "İlk kurşunu atan biz olmayacağız ama sen de ikincisini atamayacaksın" sözlerinin açık bir mesaj olduğunu belirtti, "Uzaktan seyirci kaldığımızı zannetme. Attığın her adım kontrolümde demeye getiriyor" ifadelerini kullandı.
500'DEN FAZLA TAARRUZ UÇAĞI İDDİASI
Kulislerde konuşulan rakamlar dikkat çekici. ABD ve İsrail'in 500'ün üzerinde taarruz uçağı, 200'e yakın destek uçağı, yaklaşık 100 adet 5. nesil savaş uçağı, 100'e yakın tanker, 20 AWACS ve 18 elektronik harp uçağını olası İran operasyonu için hazır tuttuğu öne sürülüyor.
Başbuğ, bu yığınağın esas amacının baskı olduğunu belirterek, "Amerika bu kadar yığınağı İran'a diz çöktürmek adına yaptı. Bu kadar yığına rağmen hala direniyor anlamış değiliz demeleri aslında itiraf" değerlendirmesinde bulundu.
"UÇAK GEMİSİNİ BATIRABİLİRİZ" MESAJI
İran'ın paylaştığı animasyon videosunda dünyanın en büyük uçak gemisinin füzelerle vurulduğu görülürken, Tahran yönetimi "Dünyada uçak gemisi batıran ilk ülke olabiliriz" mesajı verdi.
Başbuğ, İran'ın kapasitesine ilişkin, "Böyle bir imkan kabiliyet var mı İran'da? Var. Amerika'nın hava savunma sistemleri aktif mi? Aktif. Ama İran samimiyetle karşılık verirse bu gemilerden herhangi birini batırabilir" sözleriyle dikkat çekti.
Husilerin daha sınırlı imkanlarla ABD gemisini vurduğunu hatırlatan Başbuğ, "Husiler yapıyorsa, İran çok daha iyisini yapabilir" ifadelerini kullandı.
"İRAN'IN FETÖ'SÜ" ÇIKIŞI
Başbuğ, İran rejimi içindeki yapılanmaya dair çarpıcı bir iddiayı da gündeme taşıdı. Rejim içinde İsrail'le örtülü iş birliği içinde olan bir akıl bulunduğunu savunan Başbuğ, "Şimdi ben İran rejiminin arka planda İsrail iş birliği içinde olduğunu aylardır, yıllardır söylerim. Yani İran'a hizmet ediyor gibi görünen bir yapı... buna da bir iyi anlaşılsın diye bir tanım getirmiştim; "İran'ın FETÖ'sü." Maalesef o 15 Temmuz'u İran'ın mağlubiyetle sonuçlandı, şu an iktidarda ve halen aktif. Ve bu yapı İsrail'le savaşıyormuş gibi yapıp Irak ve Suriye'yi, daha doğrusu Müslüman coğrafyayı kan gölüne çeviren, İsrail'le savaşıyormuş gibi yapıp İslamiyet'i bölen bir akıl ve mantık içerisinde halen hareket ediyor" sözleriyle dikkat çekti.
İsrail-12 gün savaşlarına değinerek İran'ın askeri hedefler yerine sivil alanlara yönelik saldırılarını eleştiren Başbuğ, "Bütün golü hava kuvvetlerinden yiyorsun, koordinatı belli üsleri vurmak yerine neden mahalle aralarını hedef alıyorsun?" diyerek sorguladı.