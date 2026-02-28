Orta Doğu'da satranç tahtası kuruldu! Çin sahada ABD yığınakta: Devlerin savaşı kapıda mı?

Orta Doğu'da tansiyon kritik eşiğe dayandı. Çin'in bölgedeki ABD ve İsrail üslerini uydularla izleyerek İran'la istihbarat paylaştığı iddiaları gündeme gelirken, Washington'un yüzlerce savaş uçağıyla olası bir operasyona hazırlandığı öne sürülüyor. A Haber'de konuşan uzman isimler askeri yığınağın sadece gözdağı mı yoksa sınırlı bir çatışmanın habercisi mi olduğu sorusunu masaya yatırdı.

ÇİN UYDULARI ABD UÇAKLARININ TEPESİNDE

Bölgedeki askeri hareketlilik sadece ABD-İran hattında değil, küresel güçlerin gölgesinde de şekilleniyor. Çin'in İsrail'deki Ovda Hava Üssü, Katar'daki Udeyd Üssü, Diego Garcia, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ve Bahreyn'deki 5. Filo Karargâhı'nı uydular aracılığıyla anbean takip ettiği ve elde edilen verileri İran'la paylaştığı öne sürüldü.

Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Çin'in son açıklamasına dikkat çekerek, "İlk kurşunu atan biz olmayacağız ama sen de ikincisini atamayacaksın" sözlerinin açık bir mesaj olduğunu belirtti, "Uzaktan seyirci kaldığımızı zannetme. Attığın her adım kontrolümde demeye getiriyor" ifadelerini kullandı.