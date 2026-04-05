Orta Doğu’da bilek güreşi! Rusya ve Çin gerçekten İran’ın yanında mı?

Orta Doğu'da ABD/İsrail ve İran arasındaki çatışma giderek şiddetleniyor ve küresel güç dengelerini sarsıyor.

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in baskısına karşı varoluş mücadelesi verirken, Moskova ve Pekin'den gelen hamleler de dünyada yankı uyandırdı.

Uzmanlar, Rusya'nın gizli istihbarat desteğinden Çin'in enerji piyasalarını etkileyen Yuan hamlesine, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol krizinden doların olası değer kaybına kadar savaşın perde arkasındaki tüm gelişmeleri A Haber için detaylı bir şekilde değerlendirdi.

RUSYA VE ÇİN GERÇEKTEN İRAN'IN YANINDA MI?

Savaşın perde arkasını analiz eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fatma Yeşilkuş, "Rusya ve Çin'in İran'ın yanında olmadığını söylemek doğru olmaz. Hatırlarsanız, savaş öncesi ve savaş sırasında, Trump'ın da birçok kez belirttiği gibi, Rusya ve Çin hem istihbari hem de bazı teknik alanlarda İran'a destek verdiğini açıklamıştı. Özellikle Rusya'nın bu istihbari desteğini kesmesi yönünde Trump'ın bazı öneri ve sert söylemleri olmuştu. Bu nedenle, dolaylı yoldan da olsa hâlâ İran'ın yanındalar" ifadelerini kullandı.

12 GÜN SAVAŞLARI VE GİZLİ FÜZE ANLAŞMALARI

İran'ın savunma kapasitesindeki ani yükselişin arkasında yatan nedenleri deşifre eden Dr. Fatma Yeşilkuş, "12 gün savaşlarından itibaren İran'ın savunma kapasitesini hızlandırdığı bir zaman diliminde, özellikle Rusya ve Çin'den çok fazla füze özelinde bir anlaşmaya doğru gitmişti. Hatta bazı anlaşmaların gizli olabileceği yönünde de açıklamalar vardı. Keza hem uydu teknolojisi hem de kısa menzilli füze açısından Çin'le de bu görüşmeleri değerlendirdiği yönünde bilgiler mevcuttu. Çin ve Rusya'nın dolaylı olarak arka planda hala bu savaşın izinde desteği hissediliyor." sözleriyle gizli teknoloji transferlerine dikkat çekti.

RUSYA'NIN UKRAYNA ÇIKMAZI VE MALİYET HESABI

Rusya'nın İran'a vereceği askeri desteğin önündeki en büyük engeli açıklayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Abdullah Yıldız, "Rusya yukarıda Ukrayna ile kaç yıldır savaş içinde ve bir kriz eşiğinde. Bu eşikte Batı devletlerini ve özellikle Avrupa'yı karşısına almış durumda. Peki Rusya'nın mevcut pozisyonda İran'a destek olması rasyonel mi? Bu durum askeri açıdan Rusya'yı hem ekonomi hem de askeri kapasite olarak tekrar yıpratacaktır." şeklinde konuştu.