Batı köşeye sıkıştı! ABD’de mühimmat paniği: Cephane tükendi füze stokları eriyor

(foto:ahaber.com.tr) ASIL HEDEF ÇİN: 2035 PROJESİ ABD'nin Orta Doğu'daki hamlelerinin arkasındaki temel stratejinin Çin'i çevrelemek olduğu ifade ediliyor. Çin'in "China 2035" projesiyle askeri ve ekonomik olarak tam hakimiyet hedeflediğini belirten uzmanlar, Washington'ın bu yükselişi durdurmak için Asya-Pasifik bölgesine odaklanmak istediğini vurguluyor. Dr. Bozkurt, "Çin, 2035 yılına kadar büyük bir savaşa girmeden askeri altyapısını ve savunma sanayisini güçlendirmeye çalışıyor. Kara kuvvetleri açısından zaten ABD'yi geçmiş durumda. Deniz kuvvetlerinde ise 2035'te 8 uçak gemisine ulaşarak ABD'yi yakalamayı hedefliyorlar. Bu durum ABD için sonun başlangıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

foto:ahaber.com.tr BATI HEGEMONYASI SARSILIYOR: ÇOK KUTUPLU YENİ DÜNYA Son 500 yıldır dünyayı tek başına sömüren Batı medeniyetinin artık bu üstünlüğünü kaybetmeye başladığı belirtiliyor. Dr. İlyas Bozkurt, "Batı artık tek kutup değil. Bir tarafta Çin, bir tarafta Hindistan, diğer tarafta ise Türkiye merkezli Türk dünyasının uyanışı var. Artık Batı istediği gibi kural koyup, istediği ülkenin yeraltı kaynaklarına çökemiyor. Kartlar yeniden karılıyor" sözleriyle yeni dünya düzenine dikkat çekti.