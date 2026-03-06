Batı köşeye sıkıştı! ABD’de mühimmat paniği: Cephane tükendi füze stokları eriyor
ABD'nin hava savunma sistemlerindeki zafiyet ve eriyen füze stokları küresel dengeleri sarsıyor. Dr. İlyas Bozkurt, A Haber ekranlarında süreci tüm detaylarıyla değerlendirdi. Washington’ın mühimmat krizi için Güney Kore'den Patriot istediğini belirten Bozkurt, Batı hegemonyasının sarsıldığını vurguladı. 2035 odaklı Çin tehlikesi ve İran'daki Pezeşkiyan dönemini analiz eden Bozkurt, çok kutuplu dünya düzeninin başladığına dikkat çekti.
ABD'nin hava savunma sistemlerindeki zafiyet gün yüzüne çıkarken, Washington'ın müttefiklerinden füze talebi reddediliyor. Washington Enstitüsü'nün raporuna göre Patriot ve Tomahawk stokları tükenme noktasına gelen ABD, gözünü Güney Kore'ye çevirdi ancak Seul yönetimi kendi güvenliğini öne sürerek bu talebe sıcak bakmıyor. Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken, uzmanlar ABD'nin asıl hedefinin 2035 yılına kadar askeri ve ekonomik güçte Washington'ı yakalamayı planlayan Çin olduğunu vurguluyor.
ABD'NİN FÜZE KRİZİ VE GÜNEY KORE ÇIKMAZI
ABD'nin hava savunma sistemlerinde yaşadığı büyük zafiyet, müttefikleriyle olan ilişkilerini de germeye başladı. Füze stokları tükenmek üzere olan Washington'ın, Güney Kore'den Patriot füzelerini istemesi bölgede geniş yankı uyandırdı. Dr. İlyas Bozkurt, "ABD'nin hava savunma sistemleri zafiyet içine girmiş veya girmek üzere. En yakın müttefiki olan Seul'deki Amerikan askerlerini ve oradaki üsleri buldu. Oradaki Patriot füzelerini getirmek istiyor ama Güney Kore'nin böyle bir niyeti yok. Kendi güvenliklerinden feragat edemeyeceklerini belirterek bu talebi reddetmeleri bekleniyor" sözleriyle durumu özetledi.
WASHİNGTON ENSTİTÜSÜ'NDEN KORKUTAN RAPOR
Washington Enstitüsü tarafından hazırlanan ve sızdırılan gizli rapor, ABD'nin askeri mühimmat stoklarındaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Raporda, özellikle Patriot ve Tomahawk füzelerinin sayısının kritik seviyelere düştüğü belirtiliyor. Dr. Bozkurt, "Raporda ABD'nin elinde artık Patriot ve Tomahawk füzelerinin azaldığı ifade ediliyor. Eğer bu hızla devam edilirse bir müddet sonra tükenecek. Bu yüzden müttefiklerden mühimmat isteniyor. Özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'daki Amerikan uçak gemilerini ve destroyerlerini korumak için acilen Patriot füzelerine ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.