CANLI YAYIN

Batı köşeye sıkıştı! ABD’de mühimmat paniği: Cephane tükendi füze stokları eriyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Batı köşeye sıkıştı! ABD’de mühimmat paniği: Cephane tükendi füze stokları eriyor

ABD'nin hava savunma sistemlerindeki zafiyet ve eriyen füze stokları küresel dengeleri sarsıyor. Dr. İlyas Bozkurt, A Haber ekranlarında süreci tüm detaylarıyla değerlendirdi. Washington’ın mühimmat krizi için Güney Kore'den Patriot istediğini belirten Bozkurt, Batı hegemonyasının sarsıldığını vurguladı. 2035 odaklı Çin tehlikesi ve İran'daki Pezeşkiyan dönemini analiz eden Bozkurt, çok kutuplu dünya düzeninin başladığına dikkat çekti.

ABD'nin hava savunma sistemlerindeki zafiyet gün yüzüne çıkarken, Washington'ın müttefiklerinden füze talebi reddediliyor. Washington Enstitüsü'nün raporuna göre Patriot ve Tomahawk stokları tükenme noktasına gelen ABD, gözünü Güney Kore'ye çevirdi ancak Seul yönetimi kendi güvenliğini öne sürerek bu talebe sıcak bakmıyor. Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken, uzmanlar ABD'nin asıl hedefinin 2035 yılına kadar askeri ve ekonomik güçte Washington'ı yakalamayı planlayan Çin olduğunu vurguluyor.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

ABD'NİN FÜZE KRİZİ VE GÜNEY KORE ÇIKMAZI

ABD'nin hava savunma sistemlerinde yaşadığı büyük zafiyet, müttefikleriyle olan ilişkilerini de germeye başladı. Füze stokları tükenmek üzere olan Washington'ın, Güney Kore'den Patriot füzelerini istemesi bölgede geniş yankı uyandırdı. Dr. İlyas Bozkurt, "ABD'nin hava savunma sistemleri zafiyet içine girmiş veya girmek üzere. En yakın müttefiki olan Seul'deki Amerikan askerlerini ve oradaki üsleri buldu. Oradaki Patriot füzelerini getirmek istiyor ama Güney Kore'nin böyle bir niyeti yok. Kendi güvenliklerinden feragat edemeyeceklerini belirterek bu talebi reddetmeleri bekleniyor" sözleriyle durumu özetledi.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

WASHİNGTON ENSTİTÜSÜ'NDEN KORKUTAN RAPOR

Washington Enstitüsü tarafından hazırlanan ve sızdırılan gizli rapor, ABD'nin askeri mühimmat stoklarındaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Raporda, özellikle Patriot ve Tomahawk füzelerinin sayısının kritik seviyelere düştüğü belirtiliyor. Dr. Bozkurt, "Raporda ABD'nin elinde artık Patriot ve Tomahawk füzelerinin azaldığı ifade ediliyor. Eğer bu hızla devam edilirse bir müddet sonra tükenecek. Bu yüzden müttefiklerden mühimmat isteniyor. Özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'daki Amerikan uçak gemilerini ve destroyerlerini korumak için acilen Patriot füzelerine ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr) (foto:ahaber.com.tr)

ASIL HEDEF ÇİN: 2035 PROJESİ

ABD'nin Orta Doğu'daki hamlelerinin arkasındaki temel stratejinin Çin'i çevrelemek olduğu ifade ediliyor. Çin'in "China 2035" projesiyle askeri ve ekonomik olarak tam hakimiyet hedeflediğini belirten uzmanlar, Washington'ın bu yükselişi durdurmak için Asya-Pasifik bölgesine odaklanmak istediğini vurguluyor. Dr. Bozkurt, "Çin, 2035 yılına kadar büyük bir savaşa girmeden askeri altyapısını ve savunma sanayisini güçlendirmeye çalışıyor. Kara kuvvetleri açısından zaten ABD'yi geçmiş durumda. Deniz kuvvetlerinde ise 2035'te 8 uçak gemisine ulaşarak ABD'yi yakalamayı hedefliyorlar. Bu durum ABD için sonun başlangıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

BATI HEGEMONYASI SARSILIYOR: ÇOK KUTUPLU YENİ DÜNYA

Son 500 yıldır dünyayı tek başına sömüren Batı medeniyetinin artık bu üstünlüğünü kaybetmeye başladığı belirtiliyor. Dr. İlyas Bozkurt, "Batı artık tek kutup değil. Bir tarafta Çin, bir tarafta Hindistan, diğer tarafta ise Türkiye merkezli Türk dünyasının uyanışı var. Artık Batı istediği gibi kural koyup, istediği ülkenin yeraltı kaynaklarına çökemiyor. Kartlar yeniden karılıyor" sözleriyle yeni dünya düzenine dikkat çekti.

(foto:ahaber.com.tr) (foto:ahaber.com.tr)

İRAN SİYASETİNDE PEZEŞKİYAN ETKİSİ

İran'daki yeni liderlik sürecini de değerlendiren Dr. Bozkurt, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın stratejik bir figür olarak seçildiğini savundu. Pezeşkiyan'ın Türk kimliğini kullanarak halkın güvenini kazanmaya çalıştığını belirten Bozkurt, "Pezeşkiyan, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in uyguladığı modeli uyguluyor. İran halkının büyük bir kısmını oluşturan Türklerin isyan etmesini önlemek için Pezeşkiyan gibi güvenilir ve Türk asıllı bir isim seçildi. Tebriz ve İsfahan gibi şehirlerde Türkçe konuşarak halkın desteğini topluyor" sözleriyle aktardı. Öte yandan İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları ve bölgedeki mühimmat krizi devam ederken, İran'ın "Arabuluculuk için bize değil, saldırganlara gidin" çıkışı, bölgedeki gerilimin bir süre daha düşmeyeceğini gösteriyor.

Batı köşeye sıkıştı! ABD’de mühimmat paniği: Cephane tükendi füze stokları eriyor - 5

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın