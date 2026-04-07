Yirmi yıl önce dünya, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanıyla bir işgalin eşiğine sürüklenmişti. O günlerde "istihbarat başarısızlığı" kılıfına sığınılmıştı. Ancak The Atlantic'in analizine göre, bugünkü İran tablosu çok daha vahim. İstihbarat kurumları, İran'ın nükleer bir tehdit oluşturmadığını ve ABD'yi vuracak kapasitesi olmadığını rapor etmesine rağmen, Trump yönetimi bu verileri adeta çöpe attı.

Irak'ta bir "hata" vardı; İran'da ise bilinçli bir çarpıtma. Amerikan istihbarat topluluğu (CIA ve DIA), İran'ın nükleer silah kullanmaya hazırlanmadığını defalarca bildirdi. Buna rağmen "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) adı verilen harekatın başlatılması, saldırının meşruiyetini tamamen ortadan kaldıran bir "siyasi körlük" olarak tarihe geçti.