ABD'nin İran'daki istihbarat başarısızlığı: Trump bile bile felakete yürümüş
Dünyanın en köklü dergilerinden The Atlantic, ABD’nin İran politikasını yerle bir eden bir analiz yayımladı. Habere göre; Irak’ta "olmayan silahlar" yüzünden yanılan ABD, İran’da "olan gerçekleri" görmezden gelerek bile bile ateşe yürüdü. İşte Amerikan medyasının yaz yaz bitiremediği o istihbarat skandalı ve gayrimeşru saldırıların perde arkası.
Yirmi yıl önce dünya, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanıyla bir işgalin eşiğine sürüklenmişti. O günlerde "istihbarat başarısızlığı" kılıfına sığınılmıştı. Ancak The Atlantic'in analizine göre, bugünkü İran tablosu çok daha vahim. İstihbarat kurumları, İran'ın nükleer bir tehdit oluşturmadığını ve ABD'yi vuracak kapasitesi olmadığını rapor etmesine rağmen, Trump yönetimi bu verileri adeta çöpe attı.
Irak'ta bir "hata" vardı; İran'da ise bilinçli bir çarpıtma. Amerikan istihbarat topluluğu (CIA ve DIA), İran'ın nükleer silah kullanmaya hazırlanmadığını defalarca bildirdi. Buna rağmen "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) adı verilen harekatın başlatılması, saldırının meşruiyetini tamamen ortadan kaldıran bir "siyasi körlük" olarak tarihe geçti.
İRAN SENARYOSU ÖNCEDEN YAZILMIŞTI
The Atlantic'in aktardığına göre ABD istihbaratı savaş öncesinde şu kritik uyarıları yaptı:
- İran'ın nükleer silah kullanmaya hazır olmadığı
- ABD'yi vurabilecek füze kapasitesine sahip bulunmadığı
- ABD saldırısı halinde Körfez ülkelerine misilleme yapacağı
- Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği
Savaş sonrası gelişmeler ise bu senaryoların büyük ölçüde gerçekleştiğini gösterdi.
İran'ın Hürmüz üzerindeki hamlesi ve bölgesel saldırıları, istihbarat raporlarının sahada doğrulandığı şeklinde yorumlandı.
"ŞAŞIRDIK" SÖYLEMİNE TEPKİ: HER ŞEY BİLİNİYORDU
Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın "kimse bunu beklemiyordu" açıklaması tartışma yarattı.
The Atlantic'e göre bu ifade, istihbarat raporlarıyla açık bir çelişki oluşturuyor. Zira Pentagon ve istihbarat kurumları, İran'ın bu tür hamleler yapabileceğini önceden değerlendirmişti.