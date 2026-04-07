Trump'tan 5 halkalı strateji! İran'da "sistemik felç" ile çökertme metodu

Halk ayaklanmasına müdahale edebilecek tüm güçlerin hedef alındığını söyleyen Oral Toğa, " İran'da şu an vurulmadık karakol, vurulmadık yer kalmadı. İddiaya göre İsrail ve Amerika'nın ortak operasyonuyla 40 gün içerisinde 15 bin hedef vuruldu. Şehirlerdeki Besiç karakolları, Devrim Muhafızları noktaları ve polis merkezleri vurularak, herhangi bir halk ayaklanmasında müdahale edecek güçler etkisiz hale getirildi" sözleriyle sahadaki dehşet verici bilançoyu paylaştı.

A Haber - Ekran Görüntüsü

ALTYAPI VE LOJİSTİK HATLARINA AĞIR DARBE

Devletin hareket kabiliyetini bitirmek için ulaşım ve iletişim hatlarının imha edildiğini belirten Oral Toğa, "Yolların önemli kısımları vuruluyor, limanların tamamı vuruldu. Havalimanlarından sadece Tahran'daki İmam Humeyni'ye dokunmadılar, onun dışındaki her yer gitti. Stratejik köprüler tek tek havaya uçuruluyor. Altyapının neredeyse tamamı şu an devre dışı bırakılmış durumda" ifadelerini kullandı. Toğa, bu hamlelerin halkın günlük yaşamını imkansız hale getirmek için yapıldığını dile getirdi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

TRUMP'IN 'TAŞ DEVRİ' PLANI: ELEKTRİK, SU VE GIDA SAVAŞI

Trump'ın son tehditlerinin merkezinde halkın temel ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Oral Toğa, "Sıradaki hedef elektrik, petrol, su ve gıda halkası. Bu da 1991'den 2003'e kadar Irak'ın yaşadığı o korkunç sürece dönmek demek. Elektriksiz ve susuz bir İran; kanalizasyonun arıtılamaması, buzdolabında yemek saklanamaması, işletmelerin çalışamaması ve berberin bile tıraş makinesini çalıştıramaması demektir" dedi. Toğa, özellikle desalinasyon (deniz suyundan tatlı su üretme) tesislerinin hedefte olduğunu belirterek; "Bu tesisler vurulduğu anda bütün çöldeki insanlar susuz kalır. Tahran zaten müthiş bir susuzluk içindeydi, bu durum muazzam bir iç göç hareketini tetikler ve halk Tahran'a doğru kaçmaya başlar" açıklamasını yaptı.

İSRAİL'İN HEDEFİ: ENERJİ HUB'I OLMAK

Krizin arkasındaki asıl kazananın İsrail olduğunu savunan Oral Toğa, "Netanyahu Hürmüz'ü krizin çözüm noktası olarak görüyor. Planları bütün petrol boru hatlarını İsrail'e bağlamak ve İsrail'i bir enerji merkezi haline getirerek Doğu Akdeniz üzerinden dünyaya akıtmak. Bu yüzden mevcut statünün tamamen değişmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı. Toğa, ağır sanayinin ve petrokimya tesislerinin vurulmasıyla hem ekonominin hem de insani yaşamın kasti olarak çökertildiğini aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü

BÖLGESEL FELAKET UYARISI: SİSTEMİK FELÇ METODUYLA ÇÖKERTME

ABD ve İsrail'in bu hamlelerine karşı İran'ın da bölgedeki müttefik ülkelerin altyapısını hedef alabileceğini hatırlatan Oral Toğa, "Körfez bölgesinde de İran'ın hiç vurmadığı yerler var. Bahreyn ve Suudi Arabistan arasındaki Kral Fahd Köprüsü çok kritik. İran, kamikaze İHA'larla buraları da vurabilir. Petrol boru hatlarının taşındığı viyadükleri bir kez vurduğunuzda, o petrol bir anda çöl kumlarına akar" uyarısında bulundu. Toğa, Amerika'nın devasa vuruş gücünün İran'ın "pasif savunma doktrinini" kırmak için kullanıldığını belirterek; "Trump buraları tamamen vurup 'varlığımızı sonlandıracağız' diyor. Bu tam olarak 'Sistemik Felç' dediğimiz hikayenin son aşamasıdır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.