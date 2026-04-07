Trump'tan 5 halkalı strateji! İran'da "sistemik felç" ile çökertme metodu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği süre TSİ 03.00'da sona eriyor. Trump, ateşkes sürecine ilişkin Tahran rejimini işaret ederken tehditlerinde vites yükselterek "1 gecede onları yok edebiliriz." açıklaması yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. ABD Başkanı'nın tutarsız sözleri kafaları karıştırırken, İran'a yönelik hangi stratejiyi uyguladığı ise A Haber'de masaya yatırıldı. İran Uzmanı Oral Toğa, Trump'ın 5 halkalı doktrin çerçevesinde hareket ettiğini belirterek amacın İran'da sistemik felç yöntemiyle çökertmek olduğunu vurguladı.
ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaş 39. gününde karşılıklı tehditler ve saldırılarla aralıksız sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda İran'a verdiği süre TSİ 03.00'da sona erecek. Trump'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Tahran rejimine dair ateşkesi işaret ederek "İran isterse savaş kısa sürede biter" sözlerinin yanı sıra "İran'a yönelik yarın gelişmeler olabilir. 1 gecede onları yok edebiliriz" çıkışı yeni bir saldırı mı planlandığına dair söylentileri beraberinde getirdi.
Trump'ın ani çıkışları bölgedeki gerilimi tırmandırırken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "İran'a karşı hangi strateji uygulanıyor?" sorusu masaya yatırıldı. İran Uzmanı Oral Toğa, ABD'nin 5 halkalı stratejisini ele alarak İran'da hangi eyaletlerin risk altında olduğunu harita üzerinden değerlendirdi.
40 YILLIK KARANLIK DOKTRİN: KARA HAREKATI OLMADAN REJİMİ İMHA ETME
ABD'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı askeri konseptin temelini açıklayan Oral Toğa, "Aslında 1980'lerin sonundan itibaren Amerikalılar, kara unsurlarını bir sahaya sokmadan kendi kararlarımızı nasıl dikte ettirebiliriz diye düşünüyorlar. Bu konsept 1991'deki ilk Irak müdahalesinde, Çöl Fırtınası operasyonunda denendi ve bugüne kadar sürekli güncellendi" ifadelerini kullandı. Devleti bir organizmaya benzettiklerini vurgulayan Toğa, "Bu 5 halkayı teker teker imha edersek devlet felç kalır diyorlar. Sistemik felç dedikleri bu hikaye ile sistemi tamamen yok etmeyi amaçlıyorlar" sözleriyle operasyonun felsefesini aktardı.
Trump'ın İran'da 5 halkalı stratejisinde;
- Liderlik
- Temel Unsurlar
- Altyapı
- Nüfus
- Saha Unsurları adımları yer alıyor.
BİRİNCİ HALKA: LİDERLİK KADROSUNUN TASFİYESİ
Operasyonun en hayati kısmının liderlik kadrosunu yok etmek olduğunu belirten Oral Toğa, "Liderlik vuruldu. Hamaney'den tutun da Genelkurmay kadrosuna, ne kadar Devrim Muhafızları komutanı varsa istihbarat başkanına kadar herkesi hedef alıyorlar. Liderlik kadrosunu yok ederek, 'dekapite' stratejisiyle içeriden dışarıya doğru bir çöküş planlıyorlar" şeklinde konuştu. Venezuela'da başarılı olan bu yöntemin İran'da da uygulanmaya çalışıldığını kaydeden Toğa, 12 günlük çatışma sürecinde üst düzey isimlerin birer birer saf dışı bırakılmak istendiğini vurguladı.