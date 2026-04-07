CANLI YAYIN

Trump'tan 5 halkalı strateji! İran'da "sistemik felç" ile çökertme metodu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği süre TSİ 03.00'da sona eriyor. Trump, ateşkes sürecine ilişkin Tahran rejimini işaret ederken tehditlerinde vites yükselterek "1 gecede onları yok edebiliriz." açıklaması yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. ABD Başkanı'nın tutarsız sözleri kafaları karıştırırken, İran'a yönelik hangi stratejiyi uyguladığı ise A Haber'de masaya yatırıldı. İran Uzmanı Oral Toğa, Trump'ın 5 halkalı doktrin çerçevesinde hareket ettiğini belirterek amacın İran'da sistemik felç yöntemiyle çökertmek olduğunu vurguladı.

ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaş 39. gününde karşılıklı tehditler ve saldırılarla aralıksız sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda İran'a verdiği süre TSİ 03.00'da sona erecek. Trump'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Tahran rejimine dair ateşkesi işaret ederek "İran isterse savaş kısa sürede biter" sözlerinin yanı sıra "İran'a yönelik yarın gelişmeler olabilir. 1 gecede onları yok edebiliriz" çıkışı yeni bir saldırı mı planlandığına dair söylentileri beraberinde getirdi.

İRAN'DA 5 HALKALI SAVAŞ STRATEJİSİ! ELEKTRİK SU VE GIDA SAVAŞI KAPIDA MI?

Trump'ın ani çıkışları bölgedeki gerilimi tırmandırırken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "İran'a karşı hangi strateji uygulanıyor?" sorusu masaya yatırıldı. İran Uzmanı Oral Toğa, ABD'nin 5 halkalı stratejisini ele alarak İran'da hangi eyaletlerin risk altında olduğunu harita üzerinden değerlendirdi.

    A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

    40 YILLIK KARANLIK DOKTRİN: KARA HAREKATI OLMADAN REJİMİ İMHA ETME

    ABD'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı askeri konseptin temelini açıklayan Oral Toğa, "Aslında 1980'lerin sonundan itibaren Amerikalılar, kara unsurlarını bir sahaya sokmadan kendi kararlarımızı nasıl dikte ettirebiliriz diye düşünüyorlar. Bu konsept 1991'deki ilk Irak müdahalesinde, Çöl Fırtınası operasyonunda denendi ve bugüne kadar sürekli güncellendi" ifadelerini kullandı. Devleti bir organizmaya benzettiklerini vurgulayan Toğa, "Bu 5 halkayı teker teker imha edersek devlet felç kalır diyorlar. Sistemik felç dedikleri bu hikaye ile sistemi tamamen yok etmeyi amaçlıyorlar" sözleriyle operasyonun felsefesini aktardı.

    Trump'ın İran'da 5 halkalı stratejisinde;

    • Liderlik
    • Temel Unsurlar
    • Altyapı
    • Nüfus
    • Saha Unsurları adımları yer alıyor.

    A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

    BİRİNCİ HALKA: LİDERLİK KADROSUNUN TASFİYESİ

    Operasyonun en hayati kısmının liderlik kadrosunu yok etmek olduğunu belirten Oral Toğa, "Liderlik vuruldu. Hamaney'den tutun da Genelkurmay kadrosuna, ne kadar Devrim Muhafızları komutanı varsa istihbarat başkanına kadar herkesi hedef alıyorlar. Liderlik kadrosunu yok ederek, 'dekapite' stratejisiyle içeriden dışarıya doğru bir çöküş planlıyorlar" şeklinde konuştu. Venezuela'da başarılı olan bu yöntemin İran'da da uygulanmaya çalışıldığını kaydeden Toğa, 12 günlük çatışma sürecinde üst düzey isimlerin birer birer saf dışı bırakılmak istendiğini vurguladı.

    A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

    SAHA UNSURLARI FELÇ EDİLDİ: 15 BİN HEDEF VURULDU

    Halk ayaklanmasına müdahale edebilecek tüm güçlerin hedef alındığını söyleyen Oral Toğa, "İran'da şu an vurulmadık karakol, vurulmadık yer kalmadı. İddiaya göre İsrail ve Amerika'nın ortak operasyonuyla 40 gün içerisinde 15 bin hedef vuruldu. Şehirlerdeki Besiç karakolları, Devrim Muhafızları noktaları ve polis merkezleri vurularak, herhangi bir halk ayaklanmasında müdahale edecek güçler etkisiz hale getirildi" sözleriyle sahadaki dehşet verici bilançoyu paylaştı.

    A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

    ALTYAPI VE LOJİSTİK HATLARINA AĞIR DARBE

    Devletin hareket kabiliyetini bitirmek için ulaşım ve iletişim hatlarının imha edildiğini belirten Oral Toğa, "Yolların önemli kısımları vuruluyor, limanların tamamı vuruldu. Havalimanlarından sadece Tahran'daki İmam Humeyni'ye dokunmadılar, onun dışındaki her yer gitti. Stratejik köprüler tek tek havaya uçuruluyor. Altyapının neredeyse tamamı şu an devre dışı bırakılmış durumda" ifadelerini kullandı. Toğa, bu hamlelerin halkın günlük yaşamını imkansız hale getirmek için yapıldığını dile getirdi.

    A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

    TRUMP'IN 'TAŞ DEVRİ' PLANI: ELEKTRİK, SU VE GIDA SAVAŞI

    Trump'ın son tehditlerinin merkezinde halkın temel ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Oral Toğa, "Sıradaki hedef elektrik, petrol, su ve gıda halkası. Bu da 1991'den 2003'e kadar Irak'ın yaşadığı o korkunç sürece dönmek demek. Elektriksiz ve susuz bir İran; kanalizasyonun arıtılamaması, buzdolabında yemek saklanamaması, işletmelerin çalışamaması ve berberin bile tıraş makinesini çalıştıramaması demektir" dedi. Toğa, özellikle desalinasyon (deniz suyundan tatlı su üretme) tesislerinin hedefte olduğunu belirterek; "Bu tesisler vurulduğu anda bütün çöldeki insanlar susuz kalır. Tahran zaten müthiş bir susuzluk içindeydi, bu durum muazzam bir iç göç hareketini tetikler ve halk Tahran'a doğru kaçmaya başlar" açıklamasını yaptı.

    İSRAİL'İN HEDEFİ: ENERJİ HUB'I OLMAK

    Krizin arkasındaki asıl kazananın İsrail olduğunu savunan Oral Toğa, "Netanyahu Hürmüz'ü krizin çözüm noktası olarak görüyor. Planları bütün petrol boru hatlarını İsrail'e bağlamak ve İsrail'i bir enerji merkezi haline getirerek Doğu Akdeniz üzerinden dünyaya akıtmak. Bu yüzden mevcut statünün tamamen değişmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı. Toğa, ağır sanayinin ve petrokimya tesislerinin vurulmasıyla hem ekonominin hem de insani yaşamın kasti olarak çökertildiğini aktardı.

    A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

    BÖLGESEL FELAKET UYARISI: SİSTEMİK FELÇ METODUYLA ÇÖKERTME

    ABD ve İsrail'in bu hamlelerine karşı İran'ın da bölgedeki müttefik ülkelerin altyapısını hedef alabileceğini hatırlatan Oral Toğa, "Körfez bölgesinde de İran'ın hiç vurmadığı yerler var. Bahreyn ve Suudi Arabistan arasındaki Kral Fahd Köprüsü çok kritik. İran, kamikaze İHA'larla buraları da vurabilir. Petrol boru hatlarının taşındığı viyadükleri bir kez vurduğunuzda, o petrol bir anda çöl kumlarına akar" uyarısında bulundu. Toğa, Amerika'nın devasa vuruş gücünün İran'ın "pasif savunma doktrinini" kırmak için kullanıldığını belirterek; "Trump buraları tamamen vurup 'varlığımızı sonlandıracağız' diyor. Bu tam olarak 'Sistemik Felç' dediğimiz hikayenin son aşamasıdır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Mobil uygulamalarımızı indirin
    Günün Manşetleri İçin Tıklayın