Trump İran'da müzakere ettiği ismi açıkladı “Yeni yönetimle masadayız!”
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammad Bagher Kalibaf ile müzakere yürüttüğünü açıkladı. Trump, iki tarafın birlikte çalışıp çalışamayacağının yaklaşık bir hafta içinde netleşeceğini söyledi.
"Göreceğiz," diyen Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Bunu size yaklaşık bir hafta içinde bildireceğim" ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu sözleri, daha önce İran'da "üst düzey bir isimle" görüştüklerini ancak kimliğini açıklamak istemediğini söylediği açıklamasının ardından geldi.
ABD Başkanı, söz konusu kişi için "Öldürülmelerini istemiyorum" demişti. Öte yandan Politico geçen hafta yayımladığı haberde, Trump yönetiminin Kalibaf'ı potansiyel bir muhatap ve hatta İran'ın gelecekteki liderlerinden biri olarak değerlendirdiğini yazmıştı.
İRAN: DOĞRUDAN MÜZAKERE YOK
İran ise ABD ile doğrudan herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek, son temasların yalnızca aracı kişiler üzerinden iletilen mesajlarla sınırlı olduğunu ifade etti.
"İRAN YÖNETİMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİM VAR"
Trump, İran yönetiminde "temel bir değişim" yaşandığını savunarak, önceki liderlerin yerini iletişim kurmanın daha kolay olduğunu düşündüğü isimlerin aldığını öne sürdü.
"Tam anlamıyla bir rejim değişikliği oldu. Eski yönetimler artık yok ve tamamen yeni bir kadroyla muhatabız," diyen Trump, bu yeni isimlerin "çok daha makul" olduğunu iddia etti.
HAMANEY'İN OĞLU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Trump, İran'ın yeni dini lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz ay ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen Ali Hamaney'in oğlu olan Mücteba'nın kamuoyu önünde görülmediğini söyleyen Trump, liderin ağır yaralı olduğuna inanıldığını ifade etti.
Mücteba'nın hayatta olup olmadığı sorusuna ise Trump, Washington'un onun muhtemelen hayatta olduğunu ancak "son derece kötü durumda" bulunduğunu düşündüğünü söyledi.