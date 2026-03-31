CANLI YAYIN

Trump İran'da müzakere ettiği ismi açıkladı “Yeni yönetimle masadayız!”

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammad Bagher Kalibaf ile müzakere yürüttüğünü açıkladı. Trump, iki tarafın birlikte çalışıp çalışamayacağının yaklaşık bir hafta içinde netleşeceğini söyledi.

"Göreceğiz," diyen Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Bunu size yaklaşık bir hafta içinde bildireceğim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri, daha önce İran'da "üst düzey bir isimle" görüştüklerini ancak kimliğini açıklamak istemediğini söylediği açıklamasının ardından geldi.

ABD Başkanı, söz konusu kişi için "Öldürülmelerini istemiyorum" demişti. Öte yandan Politico geçen hafta yayımladığı haberde, Trump yönetiminin Kalibaf'ı potansiyel bir muhatap ve hatta İran'ın gelecekteki liderlerinden biri olarak değerlendirdiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump (DHA)

İRAN: DOĞRUDAN MÜZAKERE YOK

İran ise ABD ile doğrudan herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek, son temasların yalnızca aracı kişiler üzerinden iletilen mesajlarla sınırlı olduğunu ifade etti.

"İRAN YÖNETİMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİM VAR"

Trump, İran yönetiminde "temel bir değişim" yaşandığını savunarak, önceki liderlerin yerini iletişim kurmanın daha kolay olduğunu düşündüğü isimlerin aldığını öne sürdü.

"Tam anlamıyla bir rejim değişikliği oldu. Eski yönetimler artık yok ve tamamen yeni bir kadroyla muhatabız," diyen Trump, bu yeni isimlerin "çok daha makul" olduğunu iddia etti.

İran Meclis Başkanı Muhammad Bagher Kalibaf (REUTERS)

HAMANEY'İN OĞLU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Trump, İran'ın yeni dini lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz ay ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen Ali Hamaney'in oğlu olan Mücteba'nın kamuoyu önünde görülmediğini söyleyen Trump, liderin ağır yaralı olduğuna inanıldığını ifade etti.

Mücteba'nın hayatta olup olmadığı sorusuna ise Trump, Washington'un onun muhtemelen hayatta olduğunu ancak "son derece kötü durumda" bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

Mücteba Hamaney'in posterleri İran sokaklarında (REUTERS)

ABD'DEN KARŞILIK MESAJI

İran'ın bölgede altyapıyı hedef alan saldırılarına da değinen Trump, Kuveyt ve İsrail'in Hayfa kentine yönelik saldırıları örnek göstererek, ABD'nin yanıtının yakında görüleceğini dile getirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da yıkım (AFP)

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede tansiyon giderek yükseldi. Söz konusu saldırılarda aralarında Ali Hamaney'in de bulunduğu 1.340'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran ise buna karşılık olarak İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığının bulunduğu Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenledi. Bu saldırılar can kayıplarına ve altyapı hasarına yol açarken, küresel piyasalar ve havacılık faaliyetleri üzerinde de olumsuz etki oluşturdu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın