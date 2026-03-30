MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen 4. füze önlendi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat'ın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.
Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.
