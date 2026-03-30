MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen 4. füze önlendi

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 17:22 Son Güncelleme: 30 Mart 2026 17:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat'ın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir. " denildi.