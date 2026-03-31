ABD'den İran'da harekat hazırlığı: Hark Adası'na askeri çıkarma planı asılsız mı?
ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı askeri birliklerin, İran'da olası bir kara harekatı yapacağı ihtimali bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Sahadaki gerçeklik ve mevcut senaryolar A Haber'de değerlendirilirken olası saldırı planları ise masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, hiçbir ülkenin işgal planını alenen açıklamayacağını vurgulayarak ABD'nin askeri birliklerin Hark Adası'na konuşlandıracağını duyurmasının harekat taarruz algısında yeri olmadığını belirtti. Küsmez ayrıca özel birliklerin adada tutulmasının askeri açıdan imkansız olduğuna değinirken, olası bir saldırıda ABD askerinin ciddi zayiat vereceğine dikkat çekti.
Orta Doğu ABD-İsrail İran savaşıyla bilinmeze doğru sürüklenirken, sıcak bölgeden gelen istihbarat bilgileri ise dünyayı tedirgin ediyor. Trump yönetiminin İran'a özel birliklerini ve donanma unsurlarını sevk ettiğini duyurmasının ardından Tahran rejimine yönelik olası kara harekatı ihtimali giderek yükselirken saldırı planları ise A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez sahadaki mevcut durum ile olası senaryoları değerlendirirken İran'ın coğrafi koşullarının oluşturduğu zorluğa dikkat çekerek ABD'nin büyük bir zayiat verebileceğini belirtti.
KARA HAREKATININ STRATEJİK ÇAPI VE ASKERİ DOKTRİN
Sıcak bölgedeki gerilimi askeri bir perspektifle ele alan Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Kara harekatı dediğimiz olayın çapı ne olacak, kullanılacak kuvvet ne olacak ve bu çap ile kuvvet hedef olarak neyi belirleyecek?" sorusuyla bölgedeki bilinmezliğe dikkat çekti. Küsmez, harekatın sadece bir saldırı değil, karmaşık bir planlama gerektirdiğini belirterek, "Bir kara harekatında bir kara kuvvetleri komutanı, siyasi olarak kendisine verilen görevi bu askeri doktrin içerisinde değerlendirir." ifadelerini kullandı.
İKİ SENARYO: KIYI GÜVENLİĞİ Mİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?
Masadaki senaryoların vahametini gözler önüne seren Cüneyt Küsmez, "Basra Körfezi'nin kıyı ve hemen derinliğindeki kara bölgesinin emniyetini almak bir seçenekken; İran'ın Tahran'a kadar, merkezine kadar harekatı genişletip İran rejimini çöktürmek ve İran'ı kontrol altına almak ikinci ve çok daha büyük bir plandır." sözleriyle aktardı. Küsmez, eğer hedef rejim değişikliği ise ilk planın sadece bir başlangıç noktası olarak kalacağını ve çok daha geniş bir askeri hazırlık gerektireceğini vurguladı.
"PARAŞÜTÇÜ BİRLİKLERİN HARK ADASI'NA İNECEĞİ İDDİALARININ GERÇEKLİĞİ YOK"
Basında dolaşan spekülasyonlara dikkat çeken Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Adalara paraşütçü birlikler inecek, adalar kontrol edilecek, başta Hark Adası olmak üzere buralara bakılacak iddialarının çoğu fasa fiso." şeklinde konuştu. Birliklerin kimliğinin ve görevlerinin birbirine karıştırıldığını ifade eden Küsmez, "Delta Force'lar geliyor, Ranger'lar geliyor deniliyor ama bu birliklerin ne maksatla kullanılacağı tamamen belirsizleşmiş durumda." diyerek bilgi kirliliğine işaret etti.