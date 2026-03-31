ABD'den İran'da harekat hazırlığı: Hark Adası'na askeri çıkarma planı asılsız mı?

ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı askeri birliklerin, İran'da olası bir kara harekatı yapacağı ihtimali bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Sahadaki gerçeklik ve mevcut senaryolar A Haber'de değerlendirilirken olası saldırı planları ise masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, hiçbir ülkenin işgal planını alenen açıklamayacağını vurgulayarak ABD'nin askeri birliklerin Hark Adası'na konuşlandıracağını duyurmasının harekat taarruz algısında yeri olmadığını belirtti. Küsmez ayrıca özel birliklerin adada tutulmasının askeri açıdan imkansız olduğuna değinirken, olası bir saldırıda ABD askerinin ciddi zayiat vereceğine dikkat çekti.

Orta Doğu ABD-İsrail İran savaşıyla bilinmeze doğru sürüklenirken, sıcak bölgeden gelen istihbarat bilgileri ise dünyayı tedirgin ediyor. Trump yönetiminin İran'a özel birliklerini ve donanma unsurlarını sevk ettiğini duyurmasının ardından Tahran rejimine yönelik olası kara harekatı ihtimali giderek yükselirken saldırı planları ise A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez sahadaki mevcut durum ile olası senaryoları değerlendirirken İran'ın coğrafi koşullarının oluşturduğu zorluğa dikkat çekerek ABD'nin büyük bir zayiat verebileceğini belirtti.

KÖRFEZ'DE KIYAMET SENARYOSU! ABD'NİN İRAN'DA KARA HAREKATI MÜMKÜN MÜ?

KARA HAREKATININ STRATEJİK ÇAPI VE ASKERİ DOKTRİN

Sıcak bölgedeki gerilimi askeri bir perspektifle ele alan Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Kara harekatı dediğimiz olayın çapı ne olacak, kullanılacak kuvvet ne olacak ve bu çap ile kuvvet hedef olarak neyi belirleyecek?" sorusuyla bölgedeki bilinmezliğe dikkat çekti. Küsmez, harekatın sadece bir saldırı değil, karmaşık bir planlama gerektirdiğini belirterek, "Bir kara harekatında bir kara kuvvetleri komutanı, siyasi olarak kendisine verilen görevi bu askeri doktrin içerisinde değerlendirir." ifadelerini kullandı.

İKİ SENARYO: KIYI GÜVENLİĞİ Mİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Masadaki senaryoların vahametini gözler önüne seren Cüneyt Küsmez, "Basra Körfezi'nin kıyı ve hemen derinliğindeki kara bölgesinin emniyetini almak bir seçenekken; İran'ın Tahran'a kadar, merkezine kadar harekatı genişletip İran rejimini çöktürmek ve İran'ı kontrol altına almak ikinci ve çok daha büyük bir plandır." sözleriyle aktardı. Küsmez, eğer hedef rejim değişikliği ise ilk planın sadece bir başlangıç noktası olarak kalacağını ve çok daha geniş bir askeri hazırlık gerektireceğini vurguladı.

"PARAŞÜTÇÜ BİRLİKLERİN HARK ADASI'NA İNECEĞİ İDDİALARININ GERÇEKLİĞİ YOK"

Basında dolaşan spekülasyonlara dikkat çeken Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Adalara paraşütçü birlikler inecek, adalar kontrol edilecek, başta Hark Adası olmak üzere buralara bakılacak iddialarının çoğu fasa fiso." şeklinde konuştu. Birliklerin kimliğinin ve görevlerinin birbirine karıştırıldığını ifade eden Küsmez, "Delta Force'lar geliyor, Ranger'lar geliyor deniliyor ama bu birliklerin ne maksatla kullanılacağı tamamen belirsizleşmiş durumda." diyerek bilgi kirliliğine işaret etti.

"ÖZEL KUVVETLERİ ADADA TUTMAK ASKERİ AÇIDAN İMKANSIZ"

Harekatın en kritik unsurları olan elit birliklerin uzmanlık alanlarını deşifre eden Cüneyt Küsmez, "Delta Force, Ranger ve özel kuvvetlerin her birinin kendi içinde bir görev esası vardır. Bunlar sızma, pusu, kurtulma, tahrip, sabotaj ve adam kaçırma görevlerine odaklanmış birliklerdir." ifadelerini kullandı. Bu birimlerin sadece bir adayı tutmak için kullanılmasının askeri bir hata olacağını belirten Küsmez, "Bu birlikleri Körfez'e getirip bir adaya aldırıp adada bunları tutamazsınız, bu onların doğasına aykırı." sözleriyle teknik bir gerçeği dile getirdi.

BASKIN UNSURU MU YOKSA PSİKOLOJİK HARP Mİ?

ABD'nin sevkiyatlarını dünyaya ilan etmesini "askeri bir garabet" olarak niteleyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Hiçbir harekatta hava indirme birlikleri, özel kuvvet unsurları, deniz piyadeleri 'ben geliyorum' diye söylenmez. Bunlar harekatın taarruz algısının en baskın unsurlarıdır ve gizli tutulmalıdır." dedi. Bu hamlelerin sahadan ziyade kamuoyuna yönelik olduğunu savunan Küsmez, "ABD, 'Delta Force'ları getiriyorum' diyerek politik açıdan İran'a baskı kurmaya çalışıyor ancak askeri stratejide böyle bir yöntem yoktur." şeklinde konuştu.

ZAGROS DAĞLARI VE KIYI ŞERİDİNDEKİ ÖLÜMCÜL TUZAK

Sahadaki coğrafi engellerin altını çizen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Körfez'in emniyeti sağlanacaksa, sadece kıyıya çıkmak yetmez. Zagros Dağları'nın güney uzantıları ve oradaki arazi arızalarının kontrolünü sağlamadan kıyı şeridini asla emniyete alamazsınız." uyarısında bulundu. İran'ın iç bölgelerindeki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Küsmez, "Hava indirme tugayları veya paraşütçüler arka bölgelere inerse, oradaki Devrim Muhafızları'nın nasıl tertiplendiğini ve hava savunma sistemlerinin nerede olduğunu biliyorlar mı? Bu büyük bir risktir." sözleriyle bölgedeki gerçekliğe değindi.

KÖRFEZ SAVAŞI'NDA YEDİ KOLORDU GERÇEĞİ

ABD'nin mevcut kuvvetlerin bir kara harekatı için yetersiz olduğunu vurgulayan Cüneyt Küsmez, "Körfez Harekatı'nda yedi kolordu vardı. Kuveyt'ten iki, Suudi Arabistan'dan iki ve kuzeyden bir kuşatma kolu gelmişti. Şimdi bir tümenle bu işin olacağını söylemek gerçekçi değil." dedi. Gerçek bir kara harekatı için oldukça fazla bir kuvvete ihtiyaç olduğunu belirten Küsmez, "Kara harekatı demek, belirlenmiş tüm geri bölgeyi kontrol edebilecek kara unsurlarına sahip olmak demektir." şeklinde konuştu.

AMERİKAN TASARISININ ÇIKMAZI: "ASKERİ ÇÖZÜM YOK!"

Analizini çarpıcı bir tespitle bitiren Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Askeri maksatlarla boğazın güvenliğini sağlayabilecek bir Amerikan tasarısı şu an için yok. Askeri olarak bu işin çözümü şu şartlarda mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı. İran'ın karşı hamle yapma kapasitesinin harekatı bir batağa çevirebileceğini söyleyen Küsmez, "Kıyıya çıksanız, Körfez'i emniyete alsanız bile Tahran durduğu ve rejim ayakta kaldığı sürece karşı harekat bitmeyecektir. Devrim Muhafızları'na karşı bir tedbiriniz var mı? Bu soruların cevabı Pentagon'un planlarında eksik." sözleriyle bölgedeki sıcak temasın ve belirsizliğin altını çizerek olası harekatın sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini vurguladı.

