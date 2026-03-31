Orta Doğu ABD-İsrail İran savaşıyla bilinmeze doğru sürüklenirken, sıcak bölgeden gelen istihbarat bilgileri ise dünyayı tedirgin ediyor. Trump yönetiminin İran'a özel birliklerini ve donanma unsurlarını sevk ettiğini duyurmasının ardından Tahran rejimine yönelik olası kara harekatı ihtimali giderek yükselirken saldırı planları ise A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez sahadaki mevcut durum ile olası senaryoları değerlendirirken İran'ın coğrafi koşullarının oluşturduğu zorluğa dikkat çekerek ABD'nin büyük bir zayiat verebileceğini belirtti.

KARA HAREKATININ STRATEJİK ÇAPI VE ASKERİ DOKTRİN

Sıcak bölgedeki gerilimi askeri bir perspektifle ele alan Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Kara harekatı dediğimiz olayın çapı ne olacak, kullanılacak kuvvet ne olacak ve bu çap ile kuvvet hedef olarak neyi belirleyecek?" sorusuyla bölgedeki bilinmezliğe dikkat çekti. Küsmez, harekatın sadece bir saldırı değil, karmaşık bir planlama gerektirdiğini belirterek, "Bir kara harekatında bir kara kuvvetleri komutanı, siyasi olarak kendisine verilen görevi bu askeri doktrin içerisinde değerlendirir." ifadelerini kullandı.