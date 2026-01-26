Terör örgütü YPG'den ateşkes ihlali: Haseke'de Sefa köyüne baskın!

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne baskın düzenleyip sivilleri yaraladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, terör örgütü mensupları, Haseke kırsalındaki Sefa köyüne baskın düzenledi.



Baskında sivilleri hedef alan terör örgütü, çok sayıda kişiyi yaraladı.



Bölge halkı, Suriye ordusuna müdahale çağrısında bulundu.



ATEŞKESİ İHLAL EDEN YPG UNSURLARI İLE SURİYE ORDUSU ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR



Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.



Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.



Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.



Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.



Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.