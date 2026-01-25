Suriye’de YPG'nin tünel ağı ortaya çıktı: Evlerin altından cephanelik, hastane ve gizli geçitler

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 10:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, terör örgütü YPG'nin sivil yerleşim alanlarının altına inşa ettiği geniş çaplı bir tünel ağı gün yüzüne çıkarıldı. Evlerin avlularından açılan tünellerin, askeri hastanelere, silah depolarına ve farklı bölgelere uzanan gizli geçitlerle birbirine bağlandığı belirlendi.

Görüntülerde, bir sivil evin avlusundan açılan tüneller aracılığıyla tam 11 farklı noktaya çıkış sağlandığı tespit edildi. Yerleşim alanlarının altına kurulan bu ağın, örgütün bölgedeki faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı ortaya kondu.

YER ALTINDA ASKERİ HASTANE, ÜSTTE SİVİL YAŞAM Tünellerin yalnızca geçiş amacıyla kullanılmadığı; bazı bölümlerin askeri hastane, bazı bölümlerin ise barınma ve koordinasyon alanı olarak düzenlendiği anlaşıldı. Sivil evlerin hemen altına kurulan bu yapılarla, yer üstünde günlük hayat sürerken yer altında silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü belirlendi.

SABİT HAT TELEFONLA HABERLEŞME, İNTERNET VE ELEKTRİK ALTYAPISI En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise örgüt mensuplarının yer altındaki tünellerde sabit hat telefonlar kullanarak iletişim kurması oldu. Tüneller boyunca internet, elektrik ve haberleşme kablolarının döşendiği, altyapının uzun süreli kullanım için hazırlandığı gözlemlendi.

MOTOSİKLETLE İLERLENEBİLEN TÜNELLER Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu belirlenen tünellerin bazı bölümlerinde, motosikletle hareket edilebilecek alanlar oluşturulduğu tespit edildi. Bu durum, ağın yalnızca savunma değil, hızlı sevk ve koordinasyon amacıyla da kullanıldığını ortaya koydu.