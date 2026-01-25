CANLI YAYIN
Suriye’de YPG'nin tünel ağı ortaya çıktı: Evlerin altından cephanelik, hastane ve gizli geçitler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, terör örgütü YPG'nin sivil yerleşim alanlarının altına inşa ettiği geniş çaplı bir tünel ağı gün yüzüne çıkarıldı. Evlerin avlularından açılan tünellerin, askeri hastanelere, silah depolarına ve farklı bölgelere uzanan gizli geçitlerle birbirine bağlandığı belirlendi.

Görüntülerde, bir sivil evin avlusundan açılan tüneller aracılığıyla tam 11 farklı noktaya çıkış sağlandığı tespit edildi. Yerleşim alanlarının altına kurulan bu ağın, örgütün bölgedeki faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı ortaya kondu.

YER ALTINDA ASKERİ HASTANE, ÜSTTE SİVİL YAŞAM

Tünellerin yalnızca geçiş amacıyla kullanılmadığı; bazı bölümlerin askeri hastane, bazı bölümlerin ise barınma ve koordinasyon alanı olarak düzenlendiği anlaşıldı.

Sivil evlerin hemen altına kurulan bu yapılarla, yer üstünde günlük hayat sürerken yer altında silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü belirlendi.

SABİT HAT TELEFONLA HABERLEŞME, İNTERNET VE ELEKTRİK ALTYAPISI

En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise örgüt mensuplarının yer altındaki tünellerde sabit hat telefonlar kullanarak iletişim kurması oldu. Tüneller boyunca internet, elektrik ve haberleşme kablolarının döşendiği, altyapının uzun süreli kullanım için hazırlandığı gözlemlendi.

MOTOSİKLETLE İLERLENEBİLEN TÜNELLER

Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu belirlenen tünellerin bazı bölümlerinde, motosikletle hareket edilebilecek alanlar oluşturulduğu tespit edildi.

Bu durum, ağın yalnızca savunma değil, hızlı sevk ve koordinasyon amacıyla da kullanıldığını ortaya koydu.

SİVİL MAHALLEDE HAVAN MERMİLERİYLE DOLU SİLAH DEPOSU

Bir sivil yerleşim alanında, havan mermilerinin bulunduğu gizli bir silah deposu da açığa çıkarıldı. Cephaneliğin, yerleşim yerlerinin tam ortasında konumlandırılması dikkat çekti.

"EVLERİMİZE ZORLA GİRİLİYOR, TÜNELLER SİLAH DEPOSUNA ÇEVRİLİYORDU"

Evlerinden tünel açılan bazı siviller, örgüt mensuplarının izin almadan evlere girdiğini, karşı çıkanların tehdit edildiğini dile getirdi.

İddialara göre, bazı evler silah deposu olarak kullanıldı; aileler çocuklarına zarar gelmemesi için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Örgüt mensuplarının eve çoğu zaman kapıyı çalmadan, duvardan atlayarak ya da kapıyı kırarak girdiği ifade edildi.

"YER ÜSTÜNDE YOKTULAR, TAMAMEN YER ALTINA ÇEKİLMİŞLERDİ"

Yetkililer, örgüt mensuplarının yer üstündeki hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu, asıl faaliyetlerin bu entegre tünel ağı üzerinden yürütüldüğünü aktardı.

Ayn İsa'dan farklı bölgelere uzanan geçiş noktalarının bulunduğu, kentte tam teşekküllü ve birbirine bağlı bir tünel sistemi kurulduğu kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, tünel ağının yaklaşık yüzde 70'inin tarandığını, kalan bölümlerin tespiti ve tünellerin kapatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İşte Suriye'de Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesinde teröristlerin açtığı tünelden kareler...