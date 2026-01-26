Türkiye sınırında hareketlilik! Rusya'dan flaş Suriye kararı

ŞAM, RUSYA'DAN ÜSSÜ BOŞALTMASINI MI İSTEDİ?

Clash Report'un da atıf yaptığı Kurdistan 24 kaynaklarına göre, Suriye yönetimi Rusya'dan Kamışlı Hava Üssü'nün boşaltılmasını resmen talep etmeyi gündemine aldı. 21 Ocak'ta yayımlanan haberde, Şam'daki yetkililerin Rus birliklerinin bölgeden çıkarılmasına yönelik bir öneriyi değerlendirdiği belirtilmişti.

Her ne kadar Şam ya da Moskova'dan konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, sahadaki görüntüler bu iddiaları güçlendiriyor.