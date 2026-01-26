Türkiye sınırında hareketlilik! Rusya'dan flaş Suriye kararı
Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını taşıyor. Görüntüler Suriye yerel basını tarafından yayınlandı.
Açık kaynak istihbarat platformu Clash Report, Rus askeri personelinin Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı Hava Üssü'nde ekipmanlarını Il-76MD tipi askeri nakliye uçaklarına yüklediğini duyurdu. Görüntüler, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki üsten ciddi bir askeri hareketliliğe işaret ediyor.
Clash Report'un aktardığına göre çekilme yalnızca sınırlı bir sevkiyat değil; kara araçları, savaş uçakları, helikopterler ve lojistik ekipmanlar da Rusya'nın Suriye'deki diğer askeri noktalarına taşınıyor.
SAVAŞ UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DE TAŞINIYOR
Yayımlanan ek görüntülerde Rus savaş uçaklarının ve helikopterlerin yanı sıra ağır askeri teçhizatın da nakliye uçaklarına yüklendiği görülüyor. Bu durum, Kamışlı'daki varlığın kademeli değil, kapsamlı bir geri çekilme olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
KAMIŞLI NEDEN KRİTİK?
Kamışlı Hava Üssü, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki en stratejik askeri noktalarından biri olarak biliniyordu. Üs, geçmişte ABD destekli ve terör örgütü SDG/YPG'nin kontrol ettiği bölgelere yakınlığı nedeniyle Moskova'ya sahada önemli bir manevra alanı sağlıyordu.
Ancak son haftalarda sahadaki dengeler hızla değişti.
ŞAM–SDG ANLAŞMASI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
18 Ocak 2026'da Suriye hükümeti ile SDG arasında, kuzeydoğu Suriye'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşma kapsamında:
- SDG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi,
- Deyrizor ve Rakka gibi kritik bölgelerin yeniden Şam yönetiminin kontrolüne geçmesi,
- SDG'ye bağlı savaşçıların ve sivil kurumların Suriye devlet yapısına entegre edilmesi öngörüldü.
Uzmanlara göre bu gelişmeler, Rusya'nın, Kamışlı'daki askeri varlığını stratejik açıdan değerlendirmesine yol açmış olabilir.