Suriye ordusu Caber Kalesi'ni geri aldı! A Haber Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yerde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Suriye ordusunun YPG/SDG terör örgütüne yönelik başlattığı başarılı operasyonlar meyvelerini verirken, örgütün işgal ettiği noktalar arasında Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yer Caber Kalesi de yer alıyor. A Haber ekibi, terörden arındırılan Caber Kalesi'nin son halini sahadan aktardı.

Suriye ordusu terör örgütü YPG/SDG'ye ağır darbe indirerek Deyr Hafir, Meskene, Deyrizor ve Rakka olmak üzere birçok noktaya operasyonlar gerçekleştirirken Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yer olan Caber Kalesi'ni yeniden kontrol altına aldı.

A Haber ekibi, Rakka'da bulunan ve stratejik açıdan büyük öneme sahip Caber Kalesi'ne giderek son durumu aktardı.

"CABER KALESİ TERÖRDEN ARINDI"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, ilk olarak devrik Esad rejiminin etkisinde kalan ardından ardından teröristlerin işgal ettiği Caber Kalesi'ne yıllardır kimsenin ziyaret edemediğini belirtirken tarihi ve stratejik açıdan önemine değindi:

"Rakka'da bulunan Caber Kalesi oldukça önemli bir nokta. Zira iç savaştan etkilenen kale, daha sonra terör belasıyla karşı karşıya kaldı. Yıllarca bu bölgeyi kimse ziyaret edemedi. Bizim için de oldukça büyük bir önemi var. Zira 1921 yılında yapılan Ankara Anlaşması ile Caber Kalesi'nin bulunduğu nokta, eteklerindeki Süleyman Şah Türbesi nedeniyle Türk toprakları olarak kabul edildi. Askerlerimiz yıllarca, kahraman askerlerimiz bu noktada nöbet tuttu.

1975 yılında buradaki kale eteklerindeki türbe, baraj suyunun altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığı için Karakozak Köyü'ne taşındı. Karakozak Köyü'nde de DEAŞ terörüyle karşı karşıya kaldığı için Eşme Köyü'ne taşındı. Şu an bulunduğumuz noktada, Caber Kalesi'nde de yıllarca insanlar bu noktayı ziyaret edemedi. Buraya gelenler, hatta birçoğu çocuklar ki o çocukların birçoğu Türkiye'de doğan çocuklar, ilk defa burayı görme, tanıma fırsatı buluyorlar. İşte onlardan biri, yıllarca burayı göremeyen çocuklar var hemen ekranlarınızda. Ve buraya gelenler burayı ziyaret etmeye başladılar, YPG'li teröristlerin bu bölgeden temizlenmesinin ardından da Caber Kalesi de artık ziyaret edilmeye başlandı."

"KALENİN ÜST KISIMLAR AĞIR HASARLI"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, türbenin ağır hasar aldığını ve restorasyon çalışması yapılması gerektiğini vurgulayarak; "Burası kalenin üst surlarının bulunduğu nokta ve alt kısma doğru ilerleyeceğiz buradan. Üst surlarında, özellikle üstlerindeki yapılar büyük hasar görmüş durumda ki bir restorasyon çalışması da istiyor aslında."

SURİYE HALKI CABER KALESİ'Nİ ZİYARET ETMEYE BAŞLADI

Geçgel, Suriye ordusunun kontrolüne geçen Caber Kalesi'ne vatandaşların ziyaret etmeye başladığını kaydederek;

"Kalenin bulunduğu noktada üst surlara ulaşmak için bir merdiven bulunuyor. İşte burada da gelen ziyaretçiler fotoğraflar çekiliyor; sabah saatlerinden itibaren çok yoğun da bir ziyaretçi vardı. Kalenin son durumunu görmek isteyenler buraya geliyor."

"TÜRK ORDUSU ŞAH FIRAT OPERASYONU İLE KARAKOZAK KÖYÜNE TAŞIMIŞTI"

Geçgel, Süleyman Şah Türbesi'nin 1975 yılında Karakozak köyüne taşındığını, ardından o bölgenin DEAŞ'ın işgal etmesiyle Türk askerinin düzenlediği Şah Fırat Operasyonu ile yeniden taşındığını belirtti.

"Kalenin merdivenlerinden alt kata doğru ilerliyoruz. Caber Kalesi oldukça önemli bir nokta zira Caber Kalesi'nde yıllarca YPG'li teröristlerin, ondan öncesinde DEAŞ'lı teröristlerin burada işgali altındaydı. Daha önce de iç savaştan etkilenmişti bu bölgeler ve bundan dolayı da buradaki türbe 1975 yılında taşınmıştı Karakozak Köyü'ne. Ve Karakozak Köyü'nden de Süleyman Şah Türbesi, DEAŞ terörüyle karşı karşıya kalınca Şah Fırat Operasyonu ile Türk ordusu tarafından taşındı."

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ASIL YERİNE GETİRİLECEK Mİ?


Caber Kalesi ve Karakozak köyünün terörden arındırılmasıyla Süleyman Şah Türbesi'nin yeniden taşınmasına durumunun Suriye hükümeti tarafından değerlendirildiğini belirterek, bölgenin terör belasından kurtulmasıyla vatandaşların ziyaret etmeye başladığını vurguladı.

"Süleyman Sah Türbesi'nin taşınması seçenekler arasında ama Karakozak Köyü'ne mi yoksa ilk yeri olan burada bulunan Caber Kalesi'ne mi getirilecek, bunlar seçenekler arasında. Ama bununla ilgili bir çalışma yürütüleceği, acele edilmeyeceği açıklandı güvenlik kaynaklarından. Şu an kalenin tamamen YPG'den arınmış olduğunu görüyorsunuz ki zaten Rakka tamamen YPG'den temizlendi. Bu sebeple de insanlar burayı ziyaret etmeye başladılar. Çok sayıda ziyaretçi de gelmeye başladı aslında, bunun daha da artması bekleniyor. Tabii bazı noktalarında hasarlar var kalenin, özellikle bu hasarların giderilmesi için de bir çalışma yürütülecek elbette ki."

"TABKA BARAJI'NIN ALTINDA KALMA RİSKİ NEDENİYLE TAŞINMIŞTI"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Süleyman Şah Türbesi'nin ilk yeri olan Caber Kalesi'nin Tabka Barajı'na çok yakın bir konumda olduğunu, taşınma sebebinin ise baraj suyunun altında kalma riski nedeniyle Karakozak köyüne nakledildiğini belirtti.

"Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki ilk Türk toprağı, burası Türk toprağı olarak kabul edilmişti 1921 yılında yapılan Ankara Anlaşması'yla. Askerlerimiz bu noktada nöbet tutma hakkına sahip oldular ve ardından da 1975 yılında buradaki Süleyman Şah Türbesi taşındı.

Tabii kalede değil Süleyman Şah Türbesi'nde nöbet tutuluyordu. Hemen alt kısımdaki Tabka Barajı'nı görüyorsunuz, işte Tabka Barajı ve bu baraj suyunun altında türbenin kalma riski bulunduğu için türbe buradan taşındı. Kalenin eteklerinde baraj bulunuyor. Sizler de ekranlarınızda gördünüz; oldukça önemli ve stratejik de bir nokta aslında bu kale, birçok noktayı da görme imkanı bulunuyor kalenin üst kısmından."

"OSMANLI'NIN KÖKÜ TÜRKİYE'NİN TARİHSEL VİCDANI"

Mehmet Geçgel Caber Kalesi'nin Osmanlı döneminden itibaren Türk halkı için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak ecdadın emanetine sahip çıkıldığını belirterek;

"Elbette ki yıllar geçen, yıllar nedeniyle, aradan geçen yıllar nedeniyle kale yıpranmış; dışarısı da özellikle yıpranmış durumda. Bununla ilgili elbette ki ilerleyen süreçte çalışmalar yapılması da mümkün gibi görünüyor çünkü burada artık YPG varlığı kalmadı. Caber Kalesi de YPG'li teröristlerden arındırıldı tıpkı diğer bölgeler gibi. Şu an ekranlarınıza Caber Kalesi'nin son durumunu getirdik. Süleyman Şah Türbesi sadece bir taş yığını değildi; Osmanlı'nın kökü, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel vicdanıydı ve Türk ordusu o vicdanı elbette ki yalnız bırakmadı. Önce buradan taşındı, daha sonra Karakozak köyünde terör belasından dolayı yine Türk ordusu sahip çıktı ve Eşme Köyü'ne taşındı."

İşte Caber Kalesi'nin terörden arındırılmasının ardından son hali...

