Suriye ordusu Caber Kalesi'ni geri aldı! A Haber Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yerde

SURİYE HALKI CABER KALESİ'Nİ ZİYARET ETMEYE BAŞLADI Geçgel, Suriye ordusunun kontrolüne geçen Caber Kalesi'ne vatandaşların ziyaret etmeye başladığını kaydederek; "Kalenin bulunduğu noktada üst surlara ulaşmak için bir merdiven bulunuyor. İşte burada da gelen ziyaretçiler fotoğraflar çekiliyor; sabah saatlerinden itibaren çok yoğun da bir ziyaretçi vardı. Kalenin son durumunu görmek isteyenler buraya geliyor."

"TÜRK ORDUSU ŞAH FIRAT OPERASYONU İLE KARAKOZAK KÖYÜNE TAŞIMIŞTI" Geçgel, Süleyman Şah Türbesi'nin 1975 yılında Karakozak köyüne taşındığını, ardından o bölgenin DEAŞ'ın işgal etmesiyle Türk askerinin düzenlediği Şah Fırat Operasyonu ile yeniden taşındığını belirtti. "Kalenin merdivenlerinden alt kata doğru ilerliyoruz. Caber Kalesi oldukça önemli bir nokta zira Caber Kalesi'nde yıllarca YPG'li teröristlerin, ondan öncesinde DEAŞ'lı teröristlerin burada işgali altındaydı. Daha önce de iç savaştan etkilenmişti bu bölgeler ve bundan dolayı da buradaki türbe 1975 yılında taşınmıştı Karakozak Köyü'ne. Ve Karakozak Köyü'nden de Süleyman Şah Türbesi, DEAŞ terörüyle karşı karşıya kalınca Şah Fırat Operasyonu ile Türk ordusu tarafından taşındı."

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ASIL YERİNE GETİRİLECEK Mİ?

Caber Kalesi ve Karakozak köyünün terörden arındırılmasıyla Süleyman Şah Türbesi'nin yeniden taşınmasına durumunun Suriye hükümeti tarafından değerlendirildiğini belirterek, bölgenin terör belasından kurtulmasıyla vatandaşların ziyaret etmeye başladığını vurguladı. "Süleyman Sah Türbesi'nin taşınması seçenekler arasında ama Karakozak Köyü'ne mi yoksa ilk yeri olan burada bulunan Caber Kalesi'ne mi getirilecek, bunlar seçenekler arasında. Ama bununla ilgili bir çalışma yürütüleceği, acele edilmeyeceği açıklandı güvenlik kaynaklarından. Şu an kalenin tamamen YPG'den arınmış olduğunu görüyorsunuz ki zaten Rakka tamamen YPG'den temizlendi. Bu sebeple de insanlar burayı ziyaret etmeye başladılar. Çok sayıda ziyaretçi de gelmeye başladı aslında, bunun daha da artması bekleniyor. Tabii bazı noktalarında hasarlar var kalenin, özellikle bu hasarların giderilmesi için de bir çalışma yürütülecek elbette ki."

"TABKA BARAJI'NIN ALTINDA KALMA RİSKİ NEDENİYLE TAŞINMIŞTI" A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Süleyman Şah Türbesi'nin ilk yeri olan Caber Kalesi'nin Tabka Barajı'na çok yakın bir konumda olduğunu, taşınma sebebinin ise baraj suyunun altında kalma riski nedeniyle Karakozak köyüne nakledildiğini belirtti. "Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki ilk Türk toprağı, burası Türk toprağı olarak kabul edilmişti 1921 yılında yapılan Ankara Anlaşması'yla. Askerlerimiz bu noktada nöbet tutma hakkına sahip oldular ve ardından da 1975 yılında buradaki Süleyman Şah Türbesi taşındı.