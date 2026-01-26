Suriye ordusu Caber Kalesi'ni geri aldı! A Haber Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yerde
Suriye ordusunun YPG/SDG terör örgütüne yönelik başlattığı başarılı operasyonlar meyvelerini verirken, örgütün işgal ettiği noktalar arasında Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yer Caber Kalesi de yer alıyor. A Haber ekibi, terörden arındırılan Caber Kalesi'nin son halini sahadan aktardı.
Suriye ordusu terör örgütü YPG/SDG'ye ağır darbe indirerek Deyr Hafir, Meskene, Deyrizor ve Rakka olmak üzere birçok noktaya operasyonlar gerçekleştirirken Süleyman Şah'ın ilk defnedildiği yer olan Caber Kalesi'ni yeniden kontrol altına aldı.
A Haber ekibi, Rakka'da bulunan ve stratejik açıdan büyük öneme sahip Caber Kalesi'ne giderek son durumu aktardı.
"CABER KALESİ TERÖRDEN ARINDI"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, ilk olarak devrik Esad rejiminin etkisinde kalan ardından ardından teröristlerin işgal ettiği Caber Kalesi'ne yıllardır kimsenin ziyaret edemediğini belirtirken tarihi ve stratejik açıdan önemine değindi:
"Rakka'da bulunan Caber Kalesi oldukça önemli bir nokta. Zira iç savaştan etkilenen kale, daha sonra terör belasıyla karşı karşıya kaldı. Yıllarca bu bölgeyi kimse ziyaret edemedi. Bizim için de oldukça büyük bir önemi var. Zira 1921 yılında yapılan Ankara Anlaşması ile Caber Kalesi'nin bulunduğu nokta, eteklerindeki Süleyman Şah Türbesi nedeniyle Türk toprakları olarak kabul edildi. Askerlerimiz yıllarca, kahraman askerlerimiz bu noktada nöbet tuttu.
1975 yılında buradaki kale eteklerindeki türbe, baraj suyunun altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığı için Karakozak Köyü'ne taşındı. Karakozak Köyü'nde de DEAŞ terörüyle karşı karşıya kaldığı için Eşme Köyü'ne taşındı. Şu an bulunduğumuz noktada, Caber Kalesi'nde de yıllarca insanlar bu noktayı ziyaret edemedi. Buraya gelenler, hatta birçoğu çocuklar ki o çocukların birçoğu Türkiye'de doğan çocuklar, ilk defa burayı görme, tanıma fırsatı buluyorlar. İşte onlardan biri, yıllarca burayı göremeyen çocuklar var hemen ekranlarınızda. Ve buraya gelenler burayı ziyaret etmeye başladılar, YPG'li teröristlerin bu bölgeden temizlenmesinin ardından da Caber Kalesi de artık ziyaret edilmeye başlandı."
"KALENİN ÜST KISIMLAR AĞIR HASARLI"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, türbenin ağır hasar aldığını ve restorasyon çalışması yapılması gerektiğini vurgulayarak; "Burası kalenin üst surlarının bulunduğu nokta ve alt kısma doğru ilerleyeceğiz buradan. Üst surlarında, özellikle üstlerindeki yapılar büyük hasar görmüş durumda ki bir restorasyon çalışması da istiyor aslında."