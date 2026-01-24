MHP lideri Bahçeli'den Suriye mesajı: YPG/SDG tamamen sökülüp atılmalıdır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli katıldığı bir televizyon programında Suriye’de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet olduğuna dikkat çekerken "SDG/YPG Suriye’den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir televizyon programında Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik başlattığı geniş çaplı operasyonlara ve son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"GELİŞMELER SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ BAKIMINDAN OLUMLUDUR"
Bahçeli Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek "Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından gelişmeler olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.
"TERÖRE AYRILAN KAYNAKLARIN YATIRIMA DÖNÜŞMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Türkiye'nin geleceği açısından güvenliğin temel bir öncelik olduğuna dikkati çeken Bahçeli, barış ortamının sağlanmasının ekonomik gelişmeye de katkı sunacağını belirtti. Bahçeli, "Milletimizin huzuru ve devletimizin güçlenmesi için teröre ayrılan kaynakların refah ve yatırıma yönelmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
DEM PARTİLİ VEKİLLERLE TOKALAŞMASI
DEM Partili vekillerle tokalaşması hakkında gelen soruya cevap veren Bahçeli, şunları kaydetti:
"DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı. O tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yaptıktan sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet sadece bakıyordu. O esnada Türkiye için bir adım gerekiyordu. Gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine başsağlığı diledim. Şaşırdılar." ifadelerini kullandı.