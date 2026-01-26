Suriye’de terör sıkıştı Perwer gözyaşlarıyla ABD’ye seslendi! A Haber'de dikkat çeken analiz

Kürt sanatçı Şivan Perwer, ABD'nin Ortadoğu politikalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan skandal bir açıklama yaptı. Gözyaşları içinde ABD'den yardım dileyen Perwer, "Çok korkunç düşmanlar, saldırganlar, katiller, IŞİD… 'Allahu Ekber' diyerek insanları kesiyorlar… Amerika buna izin vermesin… Sayın Trump buna izin vermesin… Yaptıklarınızı düşünün. Amerika, bunu yapma… Her seferinde lanet ediyorsunuz. Her seferinde Kürtleri çağırıp 'gelin bize yardım edin' diyorsunuz, birlikte hareket ediyoruz, sonra Kürtleri yalnız bırakıyorsunuz…" sözleriyle dikkat çekti.

A Haber, Suriye 'de ateşkes sonrası sahadaki kritik gelişmeleri anbean takip ediyor. Terör örgütlerinin ihlalleri, YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar ve DAEŞ hareketliliğiyle yeniden gerilen bölgede yaşananları A Haber ekranlarında uzman isimler değerlendirdi. Şivan Perwer 'in skandal açıklamalarına ilişkin A Haber'de dikkat çeken bir açıklamada bulunan Gazeteci Kurtuluş Tayiz, amacın PKK diasporası içinde yeniden bir yer edinmek olduğunu söyledi.

Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise Perwer'e ilişkin değerlendirmesinde, Kürt sanatçının Avrupa 'da yaşadığını, burada da Avrupa'da PKK'dan izin almadan konser yapamadığını söyleyen Tayiz, geçmişte devletin yasakladığı kasetlerin daha sonra PKK tarafından yasaklandığını hatırlattı. Bu ortamda Perwer'in, PKK diasporası içerisinde yeniden yer edinmek ve onlarla barışmak amacıyla kendisini bir taktik olarak kullandığını ileri süren Tayiz, bu süreçte bir samimiyet görmediğini ifade etti

"TRUMP YÖNETİMİ YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"

"Amerika terör örgütü sıfatıyla Maduro'yu aldı. Bu terör örgütü yöneticilerine bir korku salar mı?" sorusuna yanıt veren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise, bu tür operasyonların rahatlıkla yapılabileceğini belirtti. Olçar, "Sözde terör örgütü lideri Mazlum Abdi daha çok entegrasyon üzerinde birtakım politikalar üretiyor. "Entegre olalım" diyor. Tabii o da çok yalnız değil, yani o da iradesi satılık. Amerikalılar ne diyorsa o. Tom Barrack'ı hatırlayın; o toplantı masasında reddedince kulağına fısıldıyor Kandil grubu: "Sen ne yapıyorsun? Senin karar verme yetkin yok, kendine gel" diyor. Resmen bir fırça atıyor orada. Dolayısıyla Mazlum Abdi'nin biraz entegrasyoncu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama bu grup (Kandil) şahin bir grup. Bunların yerleri belli; Milli İstihbarat Teşkilatımız bunların yerlerini nokta olarak biliyor.

Amerika PKK'yı terör listesinde görüyor zaten. Bunlar o grubun adamları. Sadece SDG dedikleri o da yalan oradan da çekildiler şimdi. Düşünün, o SDG dediğiniz yapı aslında YPG, yani PKK.

ABD'nin samimiyetine ne kadar güvenebilirsin ayrı konu ama bunlar bir terör örgütü yöneticisi. YPG bir terör örgütü; artık bunu Trump yönetimi de söylüyor. Tek yapmadıkları "YPG eşittir terör örgütü" demek. Onu da yapsalar tam bitecek olay. Ama Milli İstihbarat Teşkilatımız bu adamların yerlerini biliyor, istediği an operasyon yapabilecek güce haizdir." diye konuştu.