İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Şiddet hafta sonu tırmandı, durum tamamen kontrol altında

İran Dışişleri Bakanı İsmail Arakçi, ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının hafta sonu belirgin şekilde arttığını belirterek, bunun dış müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla körüklendiğini söyledi. Arakçi, protestoların kana bulandığını ve terör gruplarının hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı İsmail Arakçi, son günlerde ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, hafta sonu itibarıyla şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, sürecin bilinçli şekilde tırmandırıldığını söyledi.

Arakçi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın müdahale imasında bulunmasının ardından protestoların seyrinin değiştiğini vurguladı. Bu açıklamalardan sonra gösterilerin kanlı bir hal aldığını ifade eden İranlı Bakan, yaşanan şiddetin dış müdahaleye gerekçe oluşturmak amacıyla kışkırtıldığını dile getirdi.

"TERÖR GRUPLARI SAHAYA İNDİ"

Açıklamasında "teröristler" olarak nitelendirdiği silahlı grupların protestoların içine sızdığına dikkat çeken Arakçi, bu grupların hem sivilleri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını söyledi. Amaçlarının kaosu derinleştirmek ve can kaybını artırmak olduğunu belirten Arakçi, bu durumun İran'a yönelik olası bir dış müdahaleye zemin hazırlamayı hedeflediğini kaydetti.

Ülkedeki şiddet eylemlerinden ABD ve İsrail'in dış istihbarat birimi Mossad ajanlarını sorumlu tutacaklarını belirtti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ DE HEDEF ALINDI"

İran Dışişleri Bakanı, protestolar sırasında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar düzenlendiğine dair ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu da açıkladı. Bu saldırıların, olayların kontrolsüz ve daha kanlı bir boyuta taşınması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

"DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Arakçi, yaşanan tüm gelişmelere rağmen ülkedeki güvenlik durumunun artık tamamen kontrol altına alındığını vurguladı. Devletin gerekli adımları attığını ifade eden İranlı Bakan, kamu düzeninin sağlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.