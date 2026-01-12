CANLI YAYIN

Trump İran'a işgal tehdidini yineledi: Çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trump İran'a işgal tehdidini yineledi: Çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların ardından Tahran yönetimine bir kez daha işgal tehdidinde bulundu. Trump yaptığı açıklamada çok güçlü seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek "Ordu bu konuyu inceliyor." dedi. ABD Başkanı İran'daki internet kesintisine ilişkin sorunu çözebileceğine dikkat çekerek "Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump İran'da 2 haftadır süren protestoların ardından Tahran yönetimine yaptığı işgal çağrısını yineledi. Trump yaptığı açıklamasından İran'a yönelik seçeneklerin masaya yatırıldığını belirterek "İran'a yönelik çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz, ordu bu konuyu inceliyor." dedi.


"İNTERNET SORUNUNU ÇÖZEBİLİRİM"

Donald Trump açıklamalarının devamında Tahran yönetiminin ülkede internet erişimini kapatmasına ilişkin sorunu çözebileceğini belirterek "İran'a internet erişimi sağlayabiliriz. Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim." dedi.

NÜKLEER MÜZAKERE ÇAĞRISI

ABD Başkanı açıklamalarının devamında İran'ın nükleer konuda müzakere çağrısı yaptığını belirterek; "İran dün nükleer konusunda müzakere çağrısında bulundu. Onlarla görüşeceğiz. İranlı muhalif liderlerle devamlı iletişim halindeyiz." dedi.

"GRÖNLAND ANLAŞMAYA VARMALI"

Trump sözlerinin devamında Venezuela'nın geçici yeni yönetimine ilişkin "Onlarla iyi çalışıyoruz. Her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullanırken Grönland'a yönelik ABD ile anlaşması gerektiğini vurgulayarak "Grönland anlaşmayı yapmalı. Bu kısa vadeli değil satın almayı konuşuyoruz." dedi.

Tahran sokaklarında CIA mı var?Tahran sokaklarında CIA mı var? TAHRAN SOKAKLARINDA CIA MI VAR?
A Haber İranlılara mikrofon uzattıA Haber İranlılara mikrofon uzattı A HABER İRANLILARA MİKROFON UZATTI
ABD’nin İran’a müdahale ihtimali İsrail’i alarma geçirdi!ABD’nin İran’a müdahale ihtimali İsrail’i alarma geçirdi! ABD'NİN İRAN'A MÜDAHALE İHTİMALİ İSRAİL'İ ALARMA GEÇİRDİ!

#Elon Musk #Tahran #Donald Trump #İran #ABD
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın