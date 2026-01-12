Haberler Dünya Haberleri Trump İran'a işgal tehdidini yineledi: Çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların ardından Tahran yönetimine bir kez daha işgal tehdidinde bulundu. Trump yaptığı açıklamada çok güçlü seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek "Ordu bu konuyu inceliyor." dedi. ABD Başkanı İran'daki internet kesintisine ilişkin sorunu çözebileceğine dikkat çekerek "Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim." ifadelerini kullandı.