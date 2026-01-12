Trump İran'a işgal tehdidini yineledi: Çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların ardından Tahran yönetimine bir kez daha işgal tehdidinde bulundu. Trump yaptığı açıklamada çok güçlü seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek "Ordu bu konuyu inceliyor." dedi. ABD Başkanı İran'daki internet kesintisine ilişkin sorunu çözebileceğine dikkat çekerek "Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump İran'da 2 haftadır süren protestoların ardından Tahran yönetimine yaptığı işgal çağrısını yineledi. Trump yaptığı açıklamasından İran'a yönelik seçeneklerin masaya yatırıldığını belirterek "İran'a yönelik çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz, ordu bu konuyu inceliyor." dedi.
"İNTERNET SORUNUNU ÇÖZEBİLİRİM"
Donald Trump açıklamalarının devamında Tahran yönetiminin ülkede internet erişimini kapatmasına ilişkin sorunu çözebileceğini belirterek "İran'a internet erişimi sağlayabiliriz. Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim." dedi.
NÜKLEER MÜZAKERE ÇAĞRISI
ABD Başkanı açıklamalarının devamında İran'ın nükleer konuda müzakere çağrısı yaptığını belirterek; "İran dün nükleer konusunda müzakere çağrısında bulundu. Onlarla görüşeceğiz. İranlı muhalif liderlerle devamlı iletişim halindeyiz." dedi.
"GRÖNLAND ANLAŞMAYA VARMALI"
Trump sözlerinin devamında Venezuela'nın geçici yeni yönetimine ilişkin "Onlarla iyi çalışıyoruz. Her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullanırken Grönland'a yönelik ABD ile anlaşması gerektiğini vurgulayarak "Grönland anlaşmayı yapmalı. Bu kısa vadeli değil satın almayı konuşuyoruz." dedi.