Çin-Rusya-İran'dan Güney Afrika sularında ortak tatbikat
Çin, Rusya ve İran, Güney Afrika açıklarında bir hafta sürecek ortak deniz tatbikatlarına cumartesi günü başladı. Ev sahibi Güney Afrika, tatbikatı “deniz taşımacılığı ve denizcilik ekonomik faaliyetlerinin güvenliğini sağlama” amacı taşıyan bir BRICS Plus operasyonu olarak tanımladı.
Güney Afrika ordusu tarafından yapılan açıklamada, "WILL FOR PEACE 2026" adlı tatbikatın, BRICS Plus ülkelerinin donanmalarını ortak deniz güvenliği operasyonları ve birlikte çalışabilirlik tatbikatları için bir araya getirdiği belirtildi.
Ortak operasyonlardan sorumlu Yarbay Mpho Mathebula, Reuters'a yaptığı açıklamada tüm BRICS Plus üyelerinin tatbikata davet edildiğini söyledi.
TRUMP'TAN BRICS'E SERT SUÇLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerini "Amerikan karşıtı" politikalar izlemekle suçlamış; geçen yılın ocak ayında ise, dünya genelinde uyguladığı gümrük vergilerine ek olarak BRICS üyelerine yüzde 10'luk ek ticaret tarifesi getirmekle tehdit etmişti.
GÜNEY AFRİKA'DA İÇ SİYASİ TARTIŞMA
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın koalisyonundaki en büyük ikinci parti olan Batı yanlısı Demokratik İttifak, tatbikatların "ülkenin ilan ettiği tarafsızlıkla çeliştiğini" savundu. Parti, BRICS'in "Güney Afrika'yı uluslararası alanda sorunlu devletlerin güç oyunlarında bir piyon haline getirdiğini" öne sürdü.
"BU SİYASİ DEĞİL, ASKERİ BİR TATBİKAT"
Bu eleştirileri reddeden Mathebula ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir düzenleme değil… ABD'ye yönelik herhangi bir düşmanlık söz konusu değil" dedi.
Güney Afrika'nın zaman zaman ABD Donanması ile de tatbikatlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mathebula, "Bu bir deniz tatbikatı. Amacımız kapasitemizi geliştirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak" ifadelerini kullandı.
BRICS PLUS NEDİR?
BRICS Plus, başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ve üyeleri tarafından ABD ve Batı'nın ekonomik hakimiyetine karşı bir denge unsuru olarak görülen jeopolitik bloğun genişletilmiş hali olarak biliniyor. Genişleme kapsamında gruba altı ülke daha dahil edildi.
Güney Afrika her ne kadar Çin ve Rusya ile düzenli olarak deniz tatbikatları yapsa da, bu son tatbikatlar ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile bazı BRICS Plus ülkeleri — Çin, İran, Güney Afrika ve Brezilya dahil — arasındaki artan gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk geldi.
GENİŞLEYEN BLOKTA KİMLER VAR?
Genişletilmiş BRICS grubunda Mısır, Endonezya, Suudi Arabistan, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.
Açılış törenine liderlik eden Çinli askeri yetkililer, Brezilya, Mısır ve Etiyopya'nın tatbikata gözlemci olarak katıldığını açıkladı.