Haberler Dünya Haberleri Netanyahu'dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak

Netanyahu'dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 18:15 Son Güncelleme: 11 Ocak 2026 18:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İran'da devam eden protestolar ülke genelinde sürerken Trump'ın "yardıma hazırız" açıklaması tepki çekmişti. Bu kez skandal bir açıklamada soykırımcı Netanyahu'dan geldi. İsrail Başbakanı İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini belirterek "Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak" dedi.