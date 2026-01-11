Netanyahu'dan İran açıklaması: Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak
İran'da devam eden protestolar ülke genelinde sürerken Trump'ın "yardıma hazırız" açıklaması tepki çekmişti. Bu kez skandal bir açıklamada soykırımcı Netanyahu'dan geldi. İsrail Başbakanı İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini belirterek "Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve şiddet olaylarına dönüşen İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini söyledi.
Kabine toplantısının açılışında konuşan İsrail Başbakanı, İran'da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in İran'da yaşananları yakından takip ettiğini ve protestoların ülkenin dört bir yanına yayıldığını öne süren Netanyahu, İsrail halkının İran vatandaşlarının cesaretine hayranlık duyduğunu savundu.
Netanyahu, "İsrail, onların özgürlük mücadelesini destekliyor ve masum sivillerin toplu katliamını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.
"Pers ulusunun yakında zulümden kurtulacağını" savunan Netanyahu, o gün geldiğinde İsrail ve İran'ın yeniden sadık ortaklar olacağını öne sürdü.