CANLI YAYIN

ABD’nin İran’a müdahale ihtimali İsrail’i alarma geçirdi! | Tahran yönetiminden tehdit

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD’nin İran’a müdahale ihtimali İsrail’i alarma geçirdi! | Tahran yönetiminden tehdit

İsrail, ülkede son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarıyla karşı karşıya kalan İran’a ABD’nin olası bir müdahalesi ihtimaline karşı yüksek alarm durumuna geçti. Tahran yönetimi ise Washington-Tel Aviv hattının İran'a herhangi bir müdahalesinde iki ülkenin de doğrudan hedef olacağı mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İran'ı masaya yatırdıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞTE 11 OCAK TARİHLERİNDE İRAN-ABD VE İSRAİL HATTINDA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

> 04:12
12 Ocak 2026

TRUMP: ÇOK GÜÇLÜ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların ardından Tahran yönetimine bir kez daha işgal tehdidinde bulundu. Trump yaptığı açıklamada çok güçlü seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek "Ordu bu konuyu inceliyor." dedi.

ABD Başkanı İran'daki internet kesintisine ilişkin sorunu çözebileceğine dikkat çekerek "Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim." ifadelerini kullandı. 

> 23:24
11 Ocak 2026

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran’da, ABD ve İsrail’e karşı “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.

İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini duyurdu.

Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan “ulusal direniş yürüyüşüne” davet edildi.

Bakanlar Kurulu, protestolar sırasında çok sayıda emniyet mensubunun, DEAŞ yöntemlerini kullanan “şehirli teröristler” tarafından öldürüldüğüne vurgu yaptı.

İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı yarın yerel saatle 14.00’te sokaklara çağırmıştı.

> 22:51
11 Ocak 2026

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.

HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

> 16:56
11 Ocak 2026

KATİL İSRAİL: İRAN HALKININ “ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ” DESTEKLİYORUZ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İslam Cumhuriyeti’ni sarsan geniş çaplı protestolar sürerken, İsrail’in İran halkının “özgürlük mücadelesini” desteklediğini söyledi.

İran, ilk olarak artan hayat pahalılığına yönelik öfkeyle başlayan ve kısa sürede 1979 devriminden bu yana ülkeyi yöneten teokratik yapıya karşı daha geniş bir harekete dönüşen, günlerdir süren ve can kayıplarına yol açan protestolarla sarsılıyor.

Gideon Saar, X hesabında paylaştığı video röportajda, “İran halkının özgürlük mücadelesini destekliyoruz ve başarılar diliyoruz” dedi.

“Onlar özgürlüğü hak ediyor… İran halkıyla herhangi bir düşmanlığımız yok” ifadelerini kullanan Saar, “Bizim büyük bir sorunumuz var; bu sadece bizim değil, bölgesel ve uluslararası bir sorun. O da terörün ve radikalizmin bir numaralı ihracatçısı olan İran rejimidir” diye konuştu.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ: GELİŞMELERİ İZLİYORUZ

Ayrı bir açıklamada bir İsrailli askeri yetkili, ordunun İran’daki gelişmeleri “yakından izlediğini” söyledi.

Yetkili, “Protestolar İran’ın iç meselesidir. Buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri savunma amaçlı hazırlıklarını sürdürüyor ve kabiliyetlerini ile operasyonel hazırlık seviyesini sürekli geliştiriyor” dedi.

“Gerektiğinde güçlü şekilde karşılık verebilecek durumdayız” ifadesini de kullandı.

İran ise daha önce defalarca ABD ve İsrail’i şiddeti körüklemekle ve İslam Cumhuriyeti’nin ulusal birliğini zayıflatmaya çalışmakla suçlamıştı.

> 14:35
11 Ocak 2026

HAK ÖRGÜTÜNE GÖRE İRAN’DAKİ PROTESTOLARDA EN AZ 192 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir insan hakları örgütü, İran’da hükümet ve ekonomik baskılara karşı iki haftadır süren protestolarda en az 192 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu sayı, daha önce bildirilen 51 kişilik can kaybına göre ciddi bir artışa işaret ediyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları örgütü, “Protestoların başladığı günden bu yana en az 192 göstericinin öldürüldüğünü doğruladık” açıklamasında bulundu.

Örgüt, günlerdir süren internet kesintisinin bilgi doğrulamasını zorlaştırması nedeniyle gerçek can kaybının çok daha yüksek olabileceği uyarısında da bulundu.

> 13:45
11 Ocak 2026

İRAN CUMHURBAŞKANI EKONOMİK DURUMU VE “HALKIN TALEPLERİNİ” ELE ALACAK

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, artan hayat pahalılığına yönelik öfkenin tetiklediği ve iki haftadır süren protestoların ardından, ekonomik planlar ve “halkın talepleri” hakkında pazar günü bir röportaj vereceğini duyurdu.

IRIB devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, ulusal medya ile gerçekleştirdiği görüşmede, hükümetin sübvansiyon sistemini reforme etmeye yönelik ana ekonomik planının mevcut durumunu ortaya koydu; ayrıca son gelişmeleri ve halkın taleplerine nasıl karşılık verileceğine dair hükümetin yaklaşımını ele aldı” denildi.

Açıklamada, röportajın pazar günü ilerleyen saatlerde yayımlanacağı belirtildi.

> 12:27
11 Ocak 2026

İRAN’DA PROTESTOLARLA İLGİLİ “ÖNEMLİ” GÖZALTILAR YAPILDI

İran ulusal polis şefi, son iki haftadır ülke genelinde etkisini gösteren protesto hareketiyle bağlantılı kilit isimlerin gözaltına alındığını açıkladı.

Devlet televizyonuna pazar günü konuşan İran Ulusal Polis Şefi Ahmed Rıza Radan, “Dün gece (cumartesi akşamı), olayların başlıca unsurlarına yönelik önemli gözaltılar gerçekleştirildi. Allah’ın izniyle, yasal süreçlerin ardından cezalandırılacaklar” dedi.

Radan, gözaltına alınanların sayısı ve kimliklerine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

> 10:17
11 Ocak 2026

İRAN’DAN ABD VE İSRAİL’E SERT UYARI: MÜDAHALE OLURSA HEDEF OLURLAR

İran’da teokratik yönetime karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar, pazar gününe girilirken iki haftayı geride bıraktı. Başkent Tahran ve ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed’de göstericiler sokakları doldururken, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında en az 116 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İNTERNET KESİNTİSİ SÜRÜYOR, ÖLÜ VE GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

İran’da internetin kesilmesi ve telefon hatlarının devre dışı bırakılması, ülke dışından protestoların takibini zorlaştırıyor. Ancak ABD merkezli Human Rights Activists News Agency’ye göre, protestolarda ölenlerin sayısı artarken en az 2 bin 600 kişi de gözaltına alındı.

MECLİSTEN TEHDİT: ABD VE İSRAİL MEŞRU HEDEF OLUR

Bu gelişmelerin ortasında, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik müdahale tehditlerine yanıt vererek, ABD ordusu ile İsrail’in hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

İran parlamentosunda oturum sırasında bazı milletvekillerinin kürsüye yönelerek “Amerika’ya ölüm” sloganları attığı görüldü.

TRUMP’TAN SERT MESAJ, ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

ABD Başkanı Trump, protestoculara destek vererek sosyal medyada, “İran belki de hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞE bakıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!” ifadelerini kullandı.

New York Times ve Wall Street Journal, ismini açıklamayan ABD’li yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, Trump’a İran’a yönelik askeri saldırı seçeneklerinin sunulduğunu, ancak henüz nihai bir karar alınmadığını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise ayrı bir açıklamada, "Başkan Trump ile oyun oynamayın. Bir şey yapacağını söylediğinde bunu ciddiye alın” uyarısında bulundu.

“EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ”

İran devlet televizyonu, parlamento oturumunu canlı yayınladı. Daha önce cumhurbaşkanlığına aday olan sertlik yanlısı Kalibaf, konuşmasında polisi ve Devrim Muhafızları’nı, özellikle de gönüllülerden oluşan Besic güçlerini, protestolar sırasında “dik durdukları” gerekçesiyle övdü.

Kalibaf, “İran halkı şunu bilmeli ki, onlarla en sert şekilde mücadele edeceğiz ve yakalananları cezalandıracağız” dedi.

İSRAİL VE ABD’YE DOĞRUDAN TEHDİT

Kalibaf, İsrail’i “işgal altındaki topraklar” şeklinde niteleyerek ve ABD ordusunu hedef alarak, olası bir önleyici saldırı imasında bulundu:

“İran’a yönelik bir saldırı olması halinde, işgal altındaki topraklar ile bölgedeki tüm Amerikan askeri merkezleri, üsleri ve gemileri bizim meşru hedeflerimiz olacaktır. Sadece saldırıdan sonra karşılık vermekle kendimizi sınırlı görmüyoruz.”

KARAR HAMANEY’İN ELİNDE

İran’ın gerçekten böyle bir saldırıya hazır olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Özellikle Haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşta İran’ın hava savunmasının ağır darbe almasının ardından, yeni bir savaş kararının 86 yaşındaki Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olduğu belirtiliyor.

ABD ordusu ise Orta Doğu’daki kuvvetlerinin, “ABD güçlerini, ortaklarını, müttefiklerini ve Amerikan çıkarlarını savunacak tüm muharebe kapasitesine sahip olacak şekilde konuşlandırıldığını” açıkladı.

SOKAKLARDAN GELEN GÖRÜNTÜLER

İran’dan paylaşılan ve muhtemelen Starlink uydu sistemleri üzerinden gönderilen görüntülerde, Tahran’ın kuzeyindeki Punak semtinde göstericilerin toplandığı görülüyor. Bazı caddelerin kapatıldığı, protestocuların cep telefonlarının ışıklarını yaktığı, bazılarının ise metal eşyalara vurarak ve havai fişekler patlatarak protesto ettiği dikkat çekiyor.

Meşhed’de ise güvenlik güçleriyle protestocuların karşı karşıya geldiği, yollara yanan enkaz ve çöp konteynerlerinin konulduğu görüntüler paylaşıldı. Şii dünyasının en kutsal mekânlarından biri olan İmam Rıza Türbesi’ne ev sahipliği yapan Meşhed’deki protestolar, İran teokrasisi açısından özel bir önem taşıyor.

Protestoların Kirman kentinde de görüldüğü bildirildi.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN “SAKİN ŞEHİRLER” YAYINI

İran devlet televizyonu, pazar sabahı muhabirlerini bazı kentlerin sokaklarına çıkararak, tarih damgalı ve sakin görüntüler yayımladı. Ancak bu yayınlarda Tahran ve Meşhed yer almadı. Ayrıca Kum ve Kazvin’deki hükümet yanlısı gösteriler ekrana getirildi.

“İLAHA DÜŞMAN” SUÇLAMASI

ABD’nin uyarılarına rağmen, İran yönetimi sert bir bastırma sürecinin sinyallerini verdi. İran Başsavcısı Muhammed Movahedi Azad, protestolara katılanların “Allah'a düşman” sayılacağını ve bunun idam cezası gerektiren bir suç olduğunu açıkladı. Devlet televizyonu, “eylemcilere yardım edenlerin” de aynı suçlamayla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

REZA PEHLEVİ’DEN ÇAĞRI

Sürgündeki İran Veliaht Prensi Rıza Pehlevi, perşembe ve cuma günkü çağrılarının ardından, son mesajında protestocuları cumartesi ve pazar günü de sokaklara çıkmaya davet etti. Pehlevi, göstericilerden Şah dönemine ait aslan-güneş bayrağını ve diğer ulusal sembolleri taşımalarını istedi.

Pehlevi’nin İsrail ile olan yakınlığı geçmişte eleştirilmişti. Bazı protestolarda Şah lehine sloganlar atılsa da, bunun Pehlevi’ye destek mi yoksa 1979 İslam Devrimi öncesine duyulan özlem mi olduğu netlik kazanmış değil.

> 10:05
11 Ocak 2026

60 SAATİ AŞTI

İran’da yetkililere karşı düzenlenen protestolar sırasında ülke genelinde uygulanan internet kesintisi devam ediyor ve kesinti 60 saati aşmış durumda. İnternet erişimini izleyen kuruluş NetBlocks, pazar günü yaptığı açıklamada bu durumu doğruladı.

NetBlocks, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Bu sansür uygulaması, ülkenin geleceği açısından kritik bir dönemde İranlıların güvenliği ve refahı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada, internet kesintisinin artık 60 saat eşiğini geçtiği vurgulandı.

> 09:35
11 Ocak 2026

İDDİA: ABD'DEN SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIK GÖRÜŞMESİ

 ABD yönetiminden yetkililerin, Başkan Donald Trump'ın "tehditlerinin" uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın protestoların sürdüğü İran'a yönelik tutumu ve ülkedeki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi askeri teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.

Bu görüşmelerin "normal planlamanın bir parçası" olduğunu iddia eden yetkililer, yakın zamanda İran'a yönelik saldırı belirtisi olmadığını savundu.

Donald Trump, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." demişti.

Trump, ayrıca "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün "Dışarı çıkmayın." uyarısı yapılmıştı.

 

> 08:20
11 Ocak 2026

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI? İSRAİL KIRMIZI ALARMA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde defalarca müdahale tehdidinde bulunarak İran yönetimini göstericilere karşı güç kullanmaması konusunda uyardı. Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin “yardım etmeye hazır” olduğunu söyledi.

Hafta sonu yapılan İsrail güvenlik istişarelerine katılan kaynaklar, yüksek alarm durumunun pratikte ne anlama geldiğine dair ayrıntı vermedi.

İsrail ile İran, haziran ayında 12 gün süren bir savaş yaşamıştı.

RUBIO VE NETANYAHU'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

İsrailli bir kaynağa göre, Cumartesi günü yapılan bir telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin İran’a olası müdahalesini ele aldı. Bir ABD’li yetkili, iki ismin görüştüğünü doğruladı ancak görüşmede hangi başlıkların ele alındığına dair bilgi vermedi.

#Binyamin Netanyahu #Marco Rubio #İsrail #ABD
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın