Trump’ın çağrıları İsrail’in tehdidi: İran sokaklarında “Mossad” etkisi mi?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TRUMP İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ İSTİYOR?

Bir sokağa Trump adının verilmesine ilişkin marjinal hareketlere ilişkin konuşan Sarı, "Bunun İran halkında bir karşılığının olması mümkün değil. Nihayetinde Trump'ın İran'da bir rejim değişikliği düşündüğüne dair de benim bir inancım yok açıkçası. Yani ABD'nin temel politikalarına baktığımız zaman, İran'a yönelik 79'dan bu yana takip ettiği politikalara baktığımız zaman; her ne kadar söylemsel olarak sürekli bir rejim değişikliğinden bahsetse, İran'ı şeytanlaştırma, İran rejimini illegalize etme yönünde söylemsel anlamda sürekli bu ifadeler kullanılsa da, ABD'nin Ortadoğu politikaları açısından İran çok ciddi anlamda kullanışlı bir aparat. Ve bölgenin dizaynında, bölgedeki birtakım değişikliklerde ya da bazen statükonun korunmasında, Arap Baharı'nda da olduğu gibi, İran ciddi anlamda ABD politikalarıyla uyumlu.

Bununla beraber İran tehdidi Körfez'in ABD'ye yaklaşmasında ya da bölge dengeleri açısından da ABD için gerekli. Tabii bu aşamada İsrail'in politikaları ön plana çıkıyor. İsrail daha önce evet rejim değişikliği noktasında o da karşıydı. Her ne kadar söylemsel olarak ABD gibi o da sürekli rejim değişikliğinden bahsediyor olsa da, o da benzer şekilde hem bölgedeki saldırgan politikalarının meşrulaşmasında, Körfez'in İsrail'e yaklaşmasında İran tehdidini kullanışlı buluyordu. Ama artık İran tehdidine gerek kalmadı. Yani son saldırılarla beraber İran tehdit olmaktan çıktı.

ABD'NİN İRAN'DAKİ AMACI KAOS MU?

Burada bir kaos muhtemelen. Kitleleri hareketlendirerek rejimin zayıflatılması ve beraberinde nükleer müzakerelere ve ekstra balistik füze müzakerelerine İran'ı zayıf bir şekilde oturtmak." diye konuştu.