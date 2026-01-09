Suriye Cumhurbaşkanı Şara AB yetkilileriyle bir araya geldi

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti.

(FOTO: AA )

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de Şara'dan önce Costa ve von der Leyen ile görüştü.

Bu ziyaret, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu düzeydeki AB yetkililerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 8 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün-AB zirvesine katılmıştı.

(FOTO: AA )

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB'nin desteğini iletmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 20 Mayıs 2025'te Şam'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.