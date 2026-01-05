Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarına yalanlama
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.01.2026 18:57
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey isimlere yönelik suikast iddiaları hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama yapıldı. İddiaların yalanlandığı açıklamada resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirtilerek bunların gerçeği yansıtmadığını vurgulandı.
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.