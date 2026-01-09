Başkan Erdoğan’dan Ahmed Şara ile görüşme! Gündem Suriye’nin istikrarı ve güvenliği

FOTO: AA

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK KOORDİNASYON VURGUSU

Başkan Erdoğan'ın gerçekleşen görüşmede Suriye'nin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade ederek, ortak zorluklar ve tehditler karşısında ortak koordinasyonun önemini vurguladı.

Her iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilen görüşmede ortak anlayışların uygulanmasını güvence altına alması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrar şansını artırması hedeflendiği ifade edildi.