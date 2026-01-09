Başkan Erdoğan'dan Ahmed Şara ile görüşme! Gündem Suriye'nin istikrarı ve güvenliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin SDG'ye yönelik başlatılan operasyonunun yanı sıra sahadaki son gelişmeler ve bölgede istikrarın güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon, sahadaki son gelişmeler ve bölgede istikrarın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik çabalar ele alındı.
SURİYE'NİN İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ ELE ALINDI
Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye sahasındaki son gelişmeler, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve istikrarın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik çabalar ele alındı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ise telefon görüşmesinde Suriye'nin ulusal ilkelerine vurgu yaparak, devlet egemenliğinin ülkenin tüm topraklarına yayılmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.
Şara görüşmenin devamında mevcut süreçte öncelikler arasında sivillerin korunması, Halep kenti çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini sekteye uğratan yasa dışı silahlı unsurların ortadan kaldırılmasının yer aldığını dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK KOORDİNASYON VURGUSU
Başkan Erdoğan'ın gerçekleşen görüşmede Suriye'nin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade ederek, ortak zorluklar ve tehditler karşısında ortak koordinasyonun önemini vurguladı.
Her iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilen görüşmede ortak anlayışların uygulanmasını güvence altına alması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrar şansını artırması hedeflendiği ifade edildi.
