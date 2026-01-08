New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı

Mamdani'nin üstüne yemin ederek göreve başladığı Osmanlı'dan kalma el nüshası Kur'an-ı Kerim (Sosyal medya)

New York Halk Kütüphanesi Başkanı ve CEO'su Anthony W. Marx, "Schomburg'un tüm New Yorklular için muhafaza ettiği bu Kur'an-ı Kerim, kapsayıcılık, temsil ve yurttaşlık bilincini simgeleyen çok daha büyük bir hikâyeyi anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Zohran Mamdani, geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Sarayı'nda düzenlenen törenle New York'un 112. belediye başkanı olarak resmen göreve başladı. Mamdani, bu yeminle birlikte ABD'nin en büyük kentini yöneten ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı oldu.

34 yaşındaki Mamdani, aynı zamanda uzun yıllar sonra New York'un gördüğü en genç belediye başkanı ve Afrika doğumlu ilk New York Belediye Başkanı unvanlarını da taşıyor. Mamdani, Uganda'nın Kampala kentinde, Hintli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.