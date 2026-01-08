08 Ocak 2026, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı

New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.01.2026 10:01
New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, göreve başlama töreninde Osmanlı’dan kalma, 18. yüzyıla ait bir el nüshası Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettiğini duyurdu.

Mamdani'nin verdiği bilgilere göre söz konusu el yazması eser, Porto Riko doğumlu siyah akademisyen ve koleksiyoner Arturo Schomburg'a aitti. Schomburg, 4 bin kitaptan oluşan koleksiyonunu 1926 yılında New York Halk Kütüphanesi'ne satmıştı.

Osmanlı dönemine ait el nüshasının özelliklerine değinen Mamdani, "Bu eser Osmanlı döneminde istinsah edilmiş bir Kur'an-ı Kerim. Siyah mürekkeple yazılmış, metin bölümleri kırmızıyla vurgulanmış. Gösterişli süslemeleri olmayan, gündelik okuyucuya ait bir el yazmasıydı. Bugün ise şehrimizin yeni döneminin bir parçası olarak tüm New Yorklulara ait." ifadelerini kullandı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek göreve başladı (REUTERS)New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek göreve başladı (REUTERS)

NEW YORK BELEDİYESİ'NİN ANA BİNASINDA GÖRÜLEBİLECEK

Mamdani, vatandaşların bu Osmanlı'dan kalma el nüshası Kur'an-ı Kerim'i, çarşamba günü kapılarını açan New York Halk Kütüphanesi'nin ana binasında görebileceğini belirtti.

Kütüphane yetkililerine göre Arturo Schomburg, Küba ve Porto Riko'nun bağımsızlığını savunan sömürgecilik karşıtı siyasi oluşum Las Dos Antillas'ın kurucularından biriydi.

Mamdani'nin üstüne yemin ederek göreve başladığı Osmanlı'dan kalma el nüshası Kur'an-ı Kerim (Sosyal medya)Mamdani'nin üstüne yemin ederek göreve başladığı Osmanlı'dan kalma el nüshası Kur'an-ı Kerim (Sosyal medya)

New York Halk Kütüphanesi Başkanı ve CEO'su Anthony W. Marx, "Schomburg'un tüm New Yorklular için muhafaza ettiği bu Kur'an-ı Kerim, kapsayıcılık, temsil ve yurttaşlık bilincini simgeleyen çok daha büyük bir hikâyeyi anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Zohran Mamdani, geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Sarayı'nda düzenlenen törenle New York'un 112. belediye başkanı olarak resmen göreve başladı. Mamdani, bu yeminle birlikte ABD'nin en büyük kentini yöneten ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı oldu.

34 yaşındaki Mamdani, aynı zamanda uzun yıllar sonra New York'un gördüğü en genç belediye başkanı ve Afrika doğumlu ilk New York Belediye Başkanı unvanlarını da taşıyor. Mamdani, Uganda'nın Kampala kentinde, Hintli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

New York’’ta seçimini Müslüman aday Mamdani kazandıNew York’’ta seçimini Müslüman aday Mamdani kazandı NEW YORK''TA SEÇİMİNİ MÜSLÜMAN ADAY MAMDANİ KAZANDI
ABD Başkanı Trump’tan Mamdani’ye tehditABD Başkanı Trump’tan Mamdani’ye tehdit ABD BAŞKANI TRUMP'TAN MAMDANİ'YE TEHDİT
Mamdani’den Netanyahu kararıMamdani’den Netanyahu kararı MAMDANİ'DEN NETANYAHU KARARI
Beyaz Saray’da Trump–Mamdani zirvesiBeyaz Saray’da Trump–Mamdani zirvesi BEYAZ SARAY'DA TRUMP–MAMDANİ ZİRVESİ
Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etti! Göreve başladıKur’an-ı Kerim üzerine yemin etti! Göreve başladı KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN ETTİ! GÖREVE BAŞLADI
Mamdani resmen göreve başladı!Mamdani resmen göreve başladı! MAMDANİ RESMEN GÖREVE BAŞLADI!
Mamdani İsrail yanlısı kararnameleri iptal ettiMamdani İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti MAMDANİ İSRAİL YANLISI KARARNAMELERİ İPTAL ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör