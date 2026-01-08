New York’ta tarihi yemin: Belediye başkanı Osmanlı’dan kalma Kur’an-ı Kerim’e el bastı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, göreve başlama töreninde Osmanlı’dan kalma, 18. yüzyıla ait bir el nüshası Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettiğini duyurdu.
Mamdani'nin verdiği bilgilere göre söz konusu el yazması eser, Porto Riko doğumlu siyah akademisyen ve koleksiyoner Arturo Schomburg'a aitti. Schomburg, 4 bin kitaptan oluşan koleksiyonunu 1926 yılında New York Halk Kütüphanesi'ne satmıştı.
Osmanlı dönemine ait el nüshasının özelliklerine değinen Mamdani, "Bu eser Osmanlı döneminde istinsah edilmiş bir Kur'an-ı Kerim. Siyah mürekkeple yazılmış, metin bölümleri kırmızıyla vurgulanmış. Gösterişli süslemeleri olmayan, gündelik okuyucuya ait bir el yazmasıydı. Bugün ise şehrimizin yeni döneminin bir parçası olarak tüm New Yorklulara ait." ifadelerini kullandı.
NEW YORK BELEDİYESİ'NİN ANA BİNASINDA GÖRÜLEBİLECEK
Mamdani, vatandaşların bu Osmanlı'dan kalma el nüshası Kur'an-ı Kerim'i, çarşamba günü kapılarını açan New York Halk Kütüphanesi'nin ana binasında görebileceğini belirtti.
Kütüphane yetkililerine göre Arturo Schomburg, Küba ve Porto Riko'nun bağımsızlığını savunan sömürgecilik karşıtı siyasi oluşum Las Dos Antillas'ın kurucularından biriydi.
New York Halk Kütüphanesi Başkanı ve CEO'su Anthony W. Marx, "Schomburg'un tüm New Yorklular için muhafaza ettiği bu Kur'an-ı Kerim, kapsayıcılık, temsil ve yurttaşlık bilincini simgeleyen çok daha büyük bir hikâyeyi anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU
Zohran Mamdani, geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Sarayı'nda düzenlenen törenle New York'un 112. belediye başkanı olarak resmen göreve başladı. Mamdani, bu yeminle birlikte ABD'nin en büyük kentini yöneten ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı oldu.
34 yaşındaki Mamdani, aynı zamanda uzun yıllar sonra New York'un gördüğü en genç belediye başkanı ve Afrika doğumlu ilk New York Belediye Başkanı unvanlarını da taşıyor. Mamdani, Uganda'nın Kampala kentinde, Hintli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
