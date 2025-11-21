Beyaz Saray’da Trump–Mamdani zirvesi: Birlikte iyi iş çıkaracağız

Donald Trump ile Mamdani, Beyaz Saray’da bir araya geldi. (Reuters)

"MAMDANI'YE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Trump, görüşmede, Mamdani ile konut, konut inşası, gıda, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi çok güçlü ortak noktalar hakkında konuştuklarını dile getirdi.

New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, "Ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine, güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum. Bu sebeple birlikte iş çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.