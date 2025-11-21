Beyaz Saray'da Trump–Mamdani zirvesi: Birlikte iyi iş çıkaracağız
New York’un seçilen Müslüman ve sol görüşlü yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ulusal gündemde geniş yankı uyandıran sert açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. Mamdani, binaya arka kapıdan giriş yaparak Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, Mamdani ile “üretken bir toplantı” gerçekleştirdiklerini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ile New York'un seçilen Müslüman ve sol görüşlü yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Beyaz Saray'da basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Mamdani ile "çok üretken bir toplantı" yaptıklarını belirten Trump, "Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istedim. İlk ön seçimlerden başlayarak çok güçlü, çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü." dedi.
"MAMDANI'YE YARDIMCI OLACAĞIZ"
Trump, görüşmede, Mamdani ile konut, konut inşası, gıda, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi çok güçlü ortak noktalar hakkında konuştuklarını dile getirdi.
New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, "Ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine, güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.
"BİRLİKTE İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum. Bu sebeple birlikte iş çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.
"BAŞKAN'LA GEÇİRDİĞİM ZAMANDAN VE SOHBETTEN MEMNUN KALDIM"
Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD'nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.
Mamdani, "Kiralardan, market alışverişlerinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. Siparişler için uygun fiyatlı konut sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.
"BARIŞ İÇİN ZELENSKIY'NİN ONAYI GEREKİYOR"
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi.
