New York Belediye Başkanı Mamdani: Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etti!

New York'un Belediye Başkanı Zohran Mamdani (REUTERS)



HALKA AÇIK YEMİN TÖRENİ DE YAPILACAK



Mamdani'nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesinin merdivenlerinde gerçekleştirilecek.



Törende New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez açılış konuşmasını yapacak, yemini Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ettirecek.



Yaklaşık 4 bin biletli davetlinin iştirakinin beklendiği törenin ardından Mamdani, Broadway Caddesi'nde on binlerce kişinin ücretsiz katılabileceği halka açık sokak partisi düzenleyecek.



Halka açık yemin töreni kapsamında New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan'daki birçok sokak ve caddeyi trafiğe kapatacak.



New York'taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başlayacak.

MAMDANİ, 4 KASIM'DAKİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMLERİNİ KAZANMIŞTI



Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.



CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.