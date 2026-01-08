ABD, Venezuela’ya petrol ablukasını genişletti: Rus bayraklı tanker ele geçirildi

ABD ordusu, 7 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik’te Rus bayrağı taşıyan bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Böylece Amerikan güçlerinin haftalar süren takibi sona ermiş oldu. (REUTERS)

ABD: "GÖLGE FİLO" HEDEF ALINIYOR

ABD yönetimi, Marinera (eski adıyla Bella-1) ve M Sophia'nın, Venezuela ve İran'dan yaptırımlı petrol taşıyan "gölge filo"nun parçası olduğunu savundu.

Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Yardımcısı Stephen Miller, "ABD yasaları ve ulusal güvenlikle uyumlu olmayan hiçbir deniz enerji taşımacılığına izin verilmeyecek." dedi.

MÜRETTEBATA SUÇLAMA: 'YAKALANMAMAK İÇİN ÇIRPINDILAR'

Adalet Bakanı Pam Bondi, Marinera mürettebatının Sahil Güvenlik emirlerine uymadığını ve yakalanmamak için "panik halinde kaçmaya çalıştığını" belirterek cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceklerini açıkladı.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ: "ZORBALIK"

Trump yönetiminin, Venezuela'nın en büyük petrol alıcısı olan Çin'e giden sevkiyatları durdurmak ve yaklaşık 2 milyar dolarlık ham petrole erişmek için Caracas'la baskı temelli bir anlaşma arayışında olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "ABD'nin Venezuela'ya karşı kaba güç kullanımı ve 'önce Amerika' dayatması açık bir zorbalıktır,"

ifadelerini kullandı.

TRUMP: 'VENEZUELA PETROLÜNÜ KONTROL EDECEĞİZ'

Trump, Maduro'yu "uyuşturucu ticareti yapan bir diktatör" olarak nitelendirirken, Venezuela'nın devasa petrol rezervlerini ABD şirketleriyle birlikte kontrol etmek istediğini açıkça dile getirdi.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD saldırılarında 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ZİNCİRLENMİŞ HALDE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

63 yaşındaki Nicolas Maduro, New York'ta federal mahkemeye kelepçeli şekilde çıkarıldı ve uyuşturucu suçlamalarını reddetti.

Venezuela'da ise Maduro'nun partisi iktidarda kalmayı sürdürürken, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bir yandan Maduro'nun "kaçırıldığını" söylerken diğer yandan ABD ile iş birliğine açık mesajlar verdi.

"VENEZUELA'NIN PETROLÜ SİLAH ZORUYLA ALINMAK İSTENİYOR"

ABD Kongresi'nde yapılan gizli brifinglerin ardından Demokrat Senatör Chris Murphy, "Venezuela'nın petrolünü silah zoruyla çalmak ve bu baskıyı sonsuza kadar kullanmak istiyorlar," dedi.

JD Vance ise açıkça şunu söyledi:

"Enerji kaynaklarını biz kontrol edeceğiz. Amerika'nın çıkarına hizmet ederse petrol satmalarına izin veririz."

ABD, VENEZUELA PETROLÜNÜ SATMAYA HAZIRLANIYOR

Trump, yaptırımlar nedeniyle Venezuela'da mahsur kalan 30–50 milyon varil petrolün ABD tarafından rafine edilip satılacağını duyurdu. Beyaz Saray, bunun için yaptırımların seçici şekilde gevşetildiğini açıkladı.

PDVSA, ABD ile "yasal ve ticari" görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı.

MÜTTEFİKLER DE TEDİRGİN

Financial Times'a göre ABD'li petrol şirketleri, Trump'ın öngörülemez dış politikası nedeniyle yatırım konusunda temkinli. Çin, Rusya ve Venezuela'nın müttefikleri ise Maduro'nun yakalanmasını sert şekilde kınadı.

Washington'un müttefikleri de, bir devlet başkanının zorla ele geçirilmesinin küresel düzende tehlikeli bir emsal oluşturmasından endişe ediyor.