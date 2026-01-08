08 Ocak 2026, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak

Trump'tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.01.2026 04:00 Güncelleme: 08.01.2026 05:28
Trump’tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından ülkenin 30 ila 50 milyon varil petrolünü ele geçirdi. Trump'a göre yapılan petrol anlaşmanın ardından geçici yönetimin elde ettiği gelirle sadece ABD yapımı ürünleri satın alabilecek.

Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim." ifadelerini kullandı.

Foto: AAFoto: AA

"VENEZUELA, ANA ORTAĞI ABD OLAN İŞ YAPMAYI TAAHHÜT EDİYOR"

Diğer şeylerin yanı sıra Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların bu alımlar arasında yer alacağını belirten Trump, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunu akıllıca bir seçim olarak nitelendirerek, hem Venezuela halkı hem de ABD için çok iyi bir şey olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bunun Trump yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetimle yaptığı bir anlaşma olduğunu belirtmişti.

ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirten Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktarmıştı.

Rodriguez ABD’den emir alacakRodriguez ABD’den emir alacak "RODRİGUEZ ABD'DEN EMİR ALACAK"

Trump ABD’nin savunma bütçesi hedefini açıkladıTrump ABD’nin savunma bütçesi hedefini açıkladı TRUMP ABD'NİN SAVUNMA BÜTÇESİ HEDEFİNİ AÇIKLADI
Trump’tan ICE olayına skandal savunmaTrump’tan ICE olayına skandal savunma TRUMP'TAN ICE OLAYINA SKANDAL SAVUNMA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak Trump’tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak Trump’tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör