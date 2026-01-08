Trump'tan Venezuela açıklaması: Petrol gelirinden sadece ABD ürünleri satın alınacak
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından ülkenin 30 ila 50 milyon varil petrolünü ele geçirdi. Trump'a göre yapılan petrol anlaşmanın ardından geçici yönetimin elde ettiği gelirle sadece ABD yapımı ürünleri satın alabilecek.
Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Trump, "Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim." ifadelerini kullandı.
"VENEZUELA, ANA ORTAĞI ABD OLAN İŞ YAPMAYI TAAHHÜT EDİYOR"
Diğer şeylerin yanı sıra Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların bu alımlar arasında yer alacağını belirten Trump, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, bunu akıllıca bir seçim olarak nitelendirerek, hem Venezuela halkı hem de ABD için çok iyi bir şey olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini duyurmuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bunun Trump yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetimle yaptığı bir anlaşma olduğunu belirtmişti.
ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirten Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktarmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF takvimi güncellendi! Bütünleme sınavları 31 Ocak’ta başlayacak
- Hareketsiz yaşamın yeni tehlikesi! Uzanmak kalbi oturmaktan daha çok yoruyor
- Kuşakların renk şifresi çözüldü! X kuşağı yeşili, Y kuşağı maviyi tercih ediyor
- ŞOK’a Columbia mont çeşitleri geldi! 7-13 Ocak aktüel ürünler tam listesi
- KPSS’de sürveyan kadrosu yine dolmadı! Bu meslek inşaatın her aşamasını denetliyor
- Diziye yılbaşı arası verildi! Eşref Rüya yeni bölümü bugün yayınlanmayacak
- Adres belli oldu! Çılgınlar filmi İstanbul'un farklı bölgelerinde çekildi
- Etkili sunumun anahtarı! “Hayal edin ki…” kelimesiyle dikkatleri çekmek mümkün
- Kadın ve erkek arasındaki boy farkının nedeni SHOX geni çıktı!
- Lif deposu 5 kış sebzesi: Şişkinlik ve hazımsızlığa karşı etkili
- Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?