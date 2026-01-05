Fidan’dan Avrupa’ya çifte mesaj: Uluslararası birlik ve Gazze’de insanlık

FOTOĞRAF: AA

TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU VİZYONU

Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'da lider konumda olması için büyük bir vizyon ortaya koydu. Bu şu anda nasıl ilerliyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılı aşkın bir süredir tekrar tekrar seçilen liderimiz. Bu Orta Doğu'da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum değil. Kendisi bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliği için bu güçlü lider konumunu ve etkisini kullanıyor."

Refah, istikrar ve güvenliğin, Türk dış politikasının omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Fidan, bölgede bu alanlarda daha fazla katkı sağlamak istediklerini aktardı.

Fidan, kuzeyinde ve güneyinde bir dizi farklı siyasi öncelikleri bulunan Türkiye'nin çok önemli bir jeostratejik konumda bulunduğunu dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Suriye, Irak ve ötesinde devam eden bölgesel çatışmalara işaret etti.

"Bütün bu problemli alanlarda, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda başardıklarına bakarsanız, öncelikle Türkiye'nin her zaman çatışmaların dışında kalmış olduğunu ve hiçbir zaman çatışmaları teşvik etmediğini görürsünüz" ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin terörizme karşı son derece etkin bir savaş sürdürdüğünün altını çizdi.

Bakan Fidan, terörizmin sadece güvensizliğin değil, aynı zamanda yolsuzluk ve devlet kurumlarının da kaynağını teşkil ettiğini söyleyerek, terörizmle başarılı mücadelenin bölgeye istikrar getirdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ekonomisi, savunma sanayisi, teknolojisi ve kurumsal kapasitesinin bölge ülkelerine çok daha fazla katkı sağlayabileceğinin belirten Fidan, "Biz Avrupa Birliği, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumdayız. Sadece bu farklı bölgeler arasında köprü olmakla kalmayıp bu bölgeler arasında sentez oluşturmak ve farklı sinerjiler yaratmak için önemli ve büyük bir rol oynayabiliriz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin bu farklı bölgelere erişimi olan bir ülke olarak kendisine özgü konumuyla avantajları hayata geçirebileceğine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika önceliklerinin uzun zamandır bölgenin istikrarı, güvenliği ve refahını artırma yönünde olduğunu belirtti.